На утримання доріг наступного року у бюджеті передбачені ₴9,5 мільярда

На поточний ремонт та утримання доріг у бюджеті на 2025 рік передбачено 9,5 млрд грн.

Про це, підбиваючи підсумки роботи дорожнього господарства за поточний рік, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У 2025 році передбачено масштабний розподіл фінансування: 9,5 млрд грн на ремонт і утримання доріг, із яких 3,3 млрд грн буде спрямовано на прифронтові території», - йдеться в повідомленні.

Ще 4,4 млрд грн буде спрямовано на обслуговування доріг державного значення, 1,9 млрд грн - місцевого.

Також 1 млрд грн передбачено витратити на завершення ремонту 12 штучних споруд.

Як наголошують у Мінрозвитку, цьогоріч завдяки ефективному використанню коштів відремонтовано 64,8 км доріг та 7 016 погонних метрів мостів. Також завершено роботи з експлуатаційного утримання 289 штучних споруд.

Крім того, економія на боргових зобов'язаннях дозволила спрямувати 1,7 млрд грн на зимове утримання доріг.