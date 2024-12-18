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Австралія спрямує 50 млн євро в ЄБРР і виділить $6,39 млн для підтримки України - глава МЗС
13:53 18.12.2024 |
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, яка прибула з візитом у середу до Києва, оголосила про 50 млн євро внеску до Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що забезпечить доступ України до додаткового фінансування, та $6,39 млн підтримки в галузі енергетики для допомоги Україні.
"Ми виділяємо 66 млн австралійських доларів Європейському банку реконструкції та розвитку, щоб допомогти Україні отримати доступ до додаткових кредитів на суму близько $400 млн упродовж наступних 10 років для сприяння вашим зусиллям із відновлення та реконструкції", - сказала вона на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.
Вонг повідомила, що відвідала сьогодні Трипільську ТЕС, яка стала мішенню для Росії. Глава МЗС також нагадала, що раніше Австралія оголошувала про виділення 20 млн австралійських доларів у Фонд енергетичної підтримки України.
"І сьогодні я оголошую про виділення ще 10 млн доларів до Фонду енергетичної підтримки України", - поінформувала міністр.
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