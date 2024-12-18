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В Україні закрилося 250 тисяч ФОПів, майже 10% – після підписання закону про підвищення податків
12:21 18.12.2024 |
В Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.
Про це повідомляє платформа Опендатабот.
Як йдеться в повідомленні, найбільше закриттів відбулося в березні - 28 690, однак сплески активності спостерігалися також наприкінці звітних періодів. Це пояснюється бажанням підприємців уникнути зайвих податкових зобов'язань та спростити бухгалтерську звітність.
Водночас, за даними Опендатабот, значну роль у сплеску закритті ФОПів восени відіграло ухвалення закону про історичне підвищення податків. Так, деякі підприємці вважають нові податки несправедливими, водночас посадовці наголошують на низьких ставках порівняно з ЄС.
У перші дні після підписання закону кількість закриттів сягала понад 1 000 ФОПів щодня, а 29 листопада - у день підписання закону - зафіксовано 2 332 закритих бізнеси. Для порівняння, зазвичай на день закривається близько 700 підприємців.
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