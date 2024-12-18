ЕКА за 11 міс. 2024 року підтримало експорт на 7,2 млрд грн - Свириденко

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) за 11 місяців 2024 року підтримало експорт на суму 7,22 млрд грн, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Підтримка та розвиток несировинного експорту - один із ключових напрямів політики "Зроблено в Україні". За одинадцять місяців ЕКА застрахувало 1 млрд грн експортних кредитів, підтримавши 7,22 млрд грн експорту. Це майже на 2 млрд грн більше, ніж у січні-листопаді 2023 року. Важливо, що одна гривня страхової відповідальності конвертувалася в 7,83 грн майбутньої експортної виручки", - цитує віцепрем'єра пресслужба Міністерства економіки.

Трійка регіонів-лідерів за обсягами підтриманого за 11 місяців експорту, за даними міністерства, така: Київ - 3,8 млрд грн (304 млн грн виданих кредитів), Львівська - 1,25 млрд грн (147 млн грн), Вінницька -702,8 млн грн (183 млн грн) області.

Вісім банків у 2024 році страхували в ЕКА кредити своїх клієнтів. Перше місце за обсягом підтриманого експорту за підсумками зазначеного періоду - в Укргазбанку (2,9 млрд грн), друге - у ПУМБ (1,78 млрд грн), третє - у МТБ банку (980 млн грн).

Найпопулярніші країни для експорту українських товарів - Польща, ОАЕ, Азербайджан, Німеччина та Словаччина.

Найбільші обсяги експорту припали на товарні групи "молоко та молочні продукти", "деревина та вироби з неї" та "продукти переробки овочів і фруктів".

Інструменти ЕКА - це один з елементів політики "Зроблено в Україні", яку в лютому презентував президент Володимир Зеленський. Її мета - підтримка несировинного експорту, розвиток виробництв і залучення інвестицій у реальний сектор, нагадали в Мінекономіки.