Кабмін розширив перелік показників при оцінці збитків, завданих аграріям війною

Кабінет Міністрів України розширив перелік основних показників, що оцінюються під час визначення шкоди, завданої земельним ресурсам унаслідок збройної агресії РФ, і вніс зміни щодо державного регулювання у сфері охорони географічних зазначень, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Відповідну постанову "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань охорони географічних зазначень і щодо визначення шкоди і збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації" ухвалено на засіданні у вівторок.

У Мінагрополітики звернули увагу, що постанова забезпечить оптимізацію інструментів Держгеокадастру щодо регулювання у сфері охорони географічних зазначень. Для цього з переліку адміністративних послуг, які надає Держгеокадастр, вилучено послугу "Надання висновку щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару", також виключено з положення про Держгеокадастр повноваження про визначення меж географічних місць, з якими пов'язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товарів.

Документ передбачає можливість отримання компенсації витрат, понесених землевласниками та землекористувачами, на консервацію земельних ділянок, забруднених хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану, а також земельних ділянок, на яких розташовані військові інженерно-технічні та/або фортифікаційні споруди.