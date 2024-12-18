Мінсоцполітики планує повністю цифровізувати всю систему соцпідтримки до кінця 2025 року

Міністерство соціальної політики за 2,5 року цифровізувало практично всю систему соціальної підтримки і планує повністю перевести решту послуги у вебформат до кінця 2025 року, повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

"У нас, на жаль, соціальна сфера дуже довго була, скажімо так, не зазнала істотних концептуальних філософських змін, порівняно з тим, якою вона була ще за Радянського Союзу. Було дуже багато запитань, наприклад, про інтернатні заклади, яких немає в європейських країнах, але чому вони ще є в нас і чому нам потрібно це все міняти", - сказала Марчак на конференції "Шлях до ЄС: консолідація зусиль уряду, бізнесу, суспільства", організованій Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у вівторок.

Вона додала, що завдяки цифровізації послуг у міністерства є набір даних, що надає змогу суттєво підвищити можливість для "таргетування" потреб.

Як повідомлялося, Мінсоцполітики 27 вересня презентувало новий Соціальний портал, на якому можна знайти всю необхідну інформацію про соціальні послуги, подати онлайн-заяву або звернення, а також залишити повідомлення про людину або сім'ю, яка потребує соціальної підтримки. У майбутньому заплановано розширення функціоналу порталу.