Закупівлі ЗС України з держбюджету в листопаді зросли до 81,9 млрд грн, виплати військовим - до 86,6 млрд грн - Мінфін

Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в листопаді збільшилися до 81,9 млрд грн (24,0% усіх видатків) із 67,6 млрд грн (21,6%) у жовтні.

Як повідомило Міністерство фінансів України у вівторок із посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у листопаді дещо зросли до рівня попереднього місяця - до 86,6 млрд грн із 86,0 млрд грн, становивши в загальній структурі видатків 25,4% проти 27,5% місяцем раніше.

Усі видатки на оплату праці з нарахуваннями в листопаді збільшилися до 115,3 млрд грн, або 33,8% усіх видатків, тоді як у жовтні - 113,2 млрд грн, або 36,1%.

Загалом видатки загального фонду держбюджету минулого місяця зросли до 340,9 млрд грн із 313,2 млрд грн у жовтні та 249,4 млрд грн у вересні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в 11-й місяць цього року знизилося до 44,6 млрд грн (13,1%) після зростання до 54,2 млрд грн (17,3%) у жовтні. Зокрема 21,9 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у жовтні - 21,7 млрд грн).

З решти видатків 3,9% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 13,2 млрд грн (у листопаді - 12,1 млрд грн), а ще 4,7%, або 16,0 млрд грн, - на трансферти місцевим бюджетам (у листопаді - 16,2 млрд грн).

Обслуговування держборгу в листопаді зросло до 43,2 млрд грн із 26,1 млрд грн у жовтні.

Витрати на Фонд підприємництва минулого місяця, згідно зі статистикою, були близькі до нуля.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року надходження до загального фонду держбюджету зросли до 220 млрд грн зі 129,0 млрд грн у жовтні та 122,9 млрд грн у вересні.

Загалом доходи державного бюджету України за 11 місяців 2024 року сягнули 2 трлн 650,1 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 891,0 млрд грн, тоді як касові видатки - відповідно 3 трлн 774,6 млрд грн і 2 трлн 996,9 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Мінфіну, до 11 місяців минулого року видатки збільшилися на 9,4%, або на 322,8 млрд грн, тоді як доходи - на 10,5%, або 252,8 млрд грн. За загальним фондом зростання видатків становило 13,9%, або 364,6 млрд грн, тоді як доходів - 23,1%, або 355,0 млрд грн.

Минулого року за 11 місяців до загального фонду надійшло 404,9 млрд грн грантової міжнародної допомоги, тоді як цього року - 325,6 млрд грн.

Мінфін уточнив, що видатки на виплату зарплати за січень-листопад цього року перевищили минулорічні за той самий період на 6,9%, на соцзабезпечення - на 7,9%, на обслуговування держборгу - на 27,5% і на трансферти місцевим бюджетам - на 20,2%.

Верховна Рада в середині вересня збільшила доходи держбюджету-2024 на 143,0 млрд грн - до 1 трлн 911,5 млрд грн (без урахування грантів), витрати - на 427,6 млрд грн, до 3 трлн 736,6 млрд грн, граничний дефіцит - на 274,6 млрд грн, до 1 трлн 846,1 млрд грн.

За загальним фондом зростання доходів держбюджету-2024 становило 154,2 млрд грн - до 1 трлн 750,8 млрд грн (без урахування грантів), видатків - 438,8 млрд грн, до 3 трлн 547,0 млрд грн, граничного дефіциту - 274,6 млрд грн, до 1 трлн 783,7 млрд грн.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.