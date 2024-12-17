Видатки загального фонду держбюджету досягли 3 трильйонів з початку року

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 3 трлн грн за січень - листопад 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що це на 365,7 млрд грн, або на 13,9%, більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У листопаді було витрачено 340,9 млрд грн бюджетних грошей. У структурі видатків найбільше спрямовано:

* 1,2 трлн грн - на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у листопаді - 115,3 млрд грн) або 38,6% від загального обсягу видатків, витрачених за січень - листопад 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 876,6 млрд грн.

* 463 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг ( у листопаді - 46,1 млрд грн) або 15,4% від загального обсягу видатків.

* 510,6 млрд грн - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у листопаді - 44,6 млрд грн) або 17% від загального обсягу видатків.

* 330,0 млрд грн - на субсидії та поточні трансферти підприємствам (у листопаді - 63,6 млрд грн) або 11% від загального обсягу видатків.

* 286,7 млрд грн - на обслуговування державного боргу (у листопаді - 43,2 млрд грн) або 9,6% від загального обсягу.

* 163 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у листопаді - 16 млрд грн) або 5,4% від загального обсягу.