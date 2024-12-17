«Клуб білого бізнесу»: Гетманцев повідомив, скільки компаній потрапили до списку

Державна податкова служба внесла до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства 8,2 тисяч компаній.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Спойлер щодо старту проєкту "Територія високого рівня довіри" (або у простолюдді "клуб білого бізнесу"). Загалом до переліку автоматично включені 8,2 тис. компаній-платників податків", - написав депутат.

Він уточнив, що цього переліку увійшли:

* 4487 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

* 2359 юридичних осіб-платників єдиного податку ІІІ групи;

* 1088 юридичних осіб-платників єдиного податку ІV групи;

* 170 резидентів спецрежиму "Дія Сіті";

* 151 фізична особа-підприємець.

"Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени клубу сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету", - зазначив Гетманцев.

Він додав, що повний перелік підприємств, внесених Податковою до "Клубу білого бізнесу" оприлюднять 19 грудня, до реалізації проєкту вже залучено 576 комплаєнс-менеджерів, які забезпечують супровід компаній.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" - так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.