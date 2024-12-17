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Св. Франциск Асізський
«Клуб білого бізнесу»: Гетманцев повідомив, скільки компаній потрапили до списку
17:24 17.12.2024 |
Державна податкова служба внесла до переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства 8,2 тисяч компаній.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Спойлер щодо старту проєкту "Територія високого рівня довіри" (або у простолюдді "клуб білого бізнесу"). Загалом до переліку автоматично включені 8,2 тис. компаній-платників податків", - написав депутат.
Він уточнив, що цього переліку увійшли:
* 4487 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
* 2359 юридичних осіб-платників єдиного податку ІІІ групи;
* 1088 юридичних осіб-платників єдиного податку ІV групи;
* 170 резидентів спецрежиму "Дія Сіті";
* 151 фізична особа-підприємець.
"Це представники великого, середнього та малого бізнесу, що мають найкращі показники податкової дисципліни. Загалом члени клубу сплачують 16,6% від загального обсягу надходжень до бюджету", - зазначив Гетманцев.
Він додав, що повний перелік підприємств, внесених Податковою до "Клубу білого бізнесу" оприлюднять 19 грудня, до реалізації проєкту вже залучено 576 комплаєнс-менеджерів, які забезпечують супровід компаній.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" - так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").
Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
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