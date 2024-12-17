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АНАЛІТИКА

За програмою «єВідновлення» видали житлових сертифікатів на 19,5 мільярда - Шмигаль

17:14 17.12.2024 |

Економіка

 

По програмі «єВідновлення» громадянам були погоджені виплати за пошкоджене майно на 8,4 мільярда гривень та видано житлових сертифікатів на суму 19,5 мільярда гривень.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

«Щодо житла - працює програма "єВідновлення". Погодили виплати за пошкоджене майно на 8,4 млрд грн. Видали житлових сертифікатів на суму 19,5 млрд грн. Лідерами є Харківщина, Київщина, Донеччина, Миколаївщина та Херсонщина», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що уряд постійно приділяє значну увагу регіонам та громадам і робить усе, щоб вони були сильними і спроможними, для чого працює за кількома ключовими напрямками. За його словами, одним із цих напрямків є фінансова стійкість.

«Ресурс із місцевих бюджетів у цьому, 2024-ому, році - понад 285 млрд грн. Наступного року потенціал фінансової стійкості буде збільшено значно, він зросте до 328 млрд грн бюджетного ресурсу. Громади отримають від держави дотації, субвенції для виконання своїх функцій», - поінформував Прем'єр-міністр.

Шмигаль заявив, що іншим напрямком щодо цього є відновлення.

«Насамперед відновлюємо об'єкти у критично важливих кластерах - енергетика, житло, освіта, медицина. Сформували єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, який уже станом на сьогодні містить 787 пропозицій. На 2025 рік передбачили фінансування у розмірі понад 224 млрд грн. Це кошти, що залучаються під державні гарантії на основі міжнародних договорів, а також кредитні та грантові кошти від міжнародних фінансових організацій», - поінформував він.
 

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