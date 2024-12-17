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Кабмін переспрямував на Нацкешбек і «Зимову єПідтримку» майже 394 млн грн із розмінування та індустріальних парків

15:55 17.12.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів здійснив перерозподіл 393,8 млн грн бюджетних коштів для підтримки внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.

За повідомленням, уряд зменшив видатки розвитку за програмою створення індустріальних парків на 312,1 млн грн та за програмою компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення на 81,7 млн грн.

Ці кошти буде спрямовано на збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги».
 

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