Рада продовжила податкові та митні пільги на наступний рік

Верховна Рада схвалила законопроєкти про зміни у податковий №12266 та митний кодекс №12267.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкти передбачають звільнення від митних платежів для складників, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів.

Продовження пільг на ввезення БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо.

Розширення пільг на складники для всіх безпілотників - наземних, водних, а не тільки БПЛА.

Відтермінування до 01.01.2027 переходу на екостандарти Євро-6 для ТЗ (мали діяти вже з 2025 року).

Підтримку благодійників і волонтерів:

* можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім'ям без втрати статусу;

* зібрані волонтерами кошти - без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;

* пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).

Продовження ПДВ-пільг для українського кіно на час воєнного стану.

Скасування оцінки для ринку вживаних авто та повна фіскалізація грального бізнесу.