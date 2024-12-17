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Міноборони спростило умови для українських виробників зброї

14:47 17.12.2024 |

Економіка

Міноборони спростило умови для українських виробників зброї

 

Міністерство оборони внесло зміни до порядку здійснення оборонних закупівель під державні гарантії для українських виробників.

Про це міністр оборони Рустем Умєров повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Посилюємо спроможність українських виробників забезпечувати армію зброєю швидше та ефективніше", - зазначив Умєров.

За його словами, "відтепер оплата продукції здійснюватиметься за вже відвантажені партії. Це дозволяє підприємствам достроково погашати кредити та отримувати прибуток за фактично поставлений товар".

Також "контракти стали гнучкішими: їх вартість може коригуватися у відповідь на зміни відсоткових ставок за кредитами. Раніше гроші виділялися лише після виконання всього обсягу контракту. Це ускладнювало залучення обігових коштів та стримувало розвиток промисловості", - підкреслив міністр.

Він нагадав, що "цього року Міноборони вже законтрактувало українських виробників на понад 6.5 млрд грн під державні гарантії".

"Сьогоднішні зміни створюють ще кращі умови для довгострокового планування, інвестицій у модернізацію виробництва та впровадження новітніх технологій. Головне - це гарантує швидке постачання необхідної продукції для Збройних сил України", - додав Умєров.

Він подякував уряду за підтримку цієї важливої ініціативи.

"Ми разом запускаємо стабільний розвиток української оборонної промисловості", - наголосив Умєров.
 

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