Брак робочої сили знову став головною перешкодою для ведення бізнесу в листопаді - дослідження

Дефіцит робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників знову став головною проблемою для бізнесу, а частка компаній, що скаржаться на цю перешкоду, у листопаді сягнула історичного рекорду в 64% проти 57% у жовтні та 61% у вересні, свідчать результати щомісячного опитування підприємств Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Водночас проблема з пошуком кваліфікованих працівників зростає. З одного боку, є обмежена пропозиція, але ми бачимо і зростання попиту на робочу силу, що є дуже позитивним сигналом і свідчить про відновлення, щонайменше, не погіршення економічної діяльності", - наводяться в дослідженні слова директора ІЕД Оксани Кузяків.

Наголошується, що стосовно проблеми складності пошуку кваліфікованих працівників заявили 55,5% опитаних після 51,9% у жовтні. А некваліфікований персонал важко знайти 38,9% бізнесів після 34,8% у жовтні.

На ринку праці більшість підприємств не планує жодних змін, хоча помітні позитивні явища: продовжила зростати частка підприємств із планами збільшити зайнятість у найближчі три-чотири місяці - з 13,8% до 14,1%, а частка бізнесів, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках, зменшилася - з 14,4% до 4,2%.

Щодо перешкод, то трійка лідерів залишилася такою самою, як у жовтні, хоча й в іншій послідовності.

"На другому місці в нас "небезпечно працювати". На третьому рядку - "зростання цін на сировину, матеріали та товари". Значення цього показника зросло з 43% до 48%, можливо, через інфляційні очікування", - констатував старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

За його словами, проблема "небезпечно працювати" опустилася з першого на друге місце, оскільки частка бізнесів, які скаржаться на неї, скоротилася з 62% до 54%.

"У нас великий і середній бізнес частіше, ніж мікро- і малий говорить про небезпеку працювати. Серед великих підприємств, які обрали перешкоду"небезпечно працювати", частка перевищує 70%. У той час як серед мікропідприємств цей показник залишається між 30% і 40% за останні місяці. Це свідчить про те, що великі промислові об'єкти більш імовірно можуть стати ціллю атак ворожих шахедів або ракет", - вважає Ангел.

Крім того, в ІЕД пояснюють, що ця хвиля опитування проводилася 18-29 листопада, тож встигла відреагувати на відновлення в середині листопада регулярних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України. Тож проблема "перебої з електро-, водо- та теплопостачанням" повернулася до переліку актуальних, встигла піднятися з п'ятої на четверту позицію та стати перешкодою для 34% бізнесів порівняно з 22% у жовтні.

У жовтні, коли ще не було масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури, через відключення електроенергії припиняли роботу 39% бізнесів. Через цю проблему бізнес втратив 6% робочого часу, найбільше у Вінницькій, Сумській та Дніпропетровській областях. Серед галузей тоді найбільше постраждали хімічна промисловість, металургія та металообробка.

У дослідженні уточнюється, що Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) припинив зростання і зменшився з 0,23 у жовтні до 0,16 у листопаді, що лише дещо вище за показник вересня. Його значення зменшилося для всіх підприємств, незалежно від розміру, а показник мікропідприємств залишився найнижчим з від'ємним значенням.

Кузяків упевнена, що це пов'язано з високою попередньою статистичною базою, оскільки в листопаді 2023-го фіксувалися досить високі темпи зростання. У непростих умовах, у яких зараз працює український бізнес, ІЕД бачить певну "стелю" відновлення. Вона вважає, що великих темпів відновлення не слід очікувати, поки триває війна.

Динаміка багатьох показників змінила вектор руху всього за місяць. Стрімко зменшилася частка підприємств, що працюють із завантаженістю менше чверті потужності. У листопаді вона становила 5% після 17% у жовтні. У той час як частка тих, що працюють майже на повну потужність, за місяць істотно зросла з 31% до 40%.

В ІЕД зазначили, що своє майбутнє бізнес бачить у "тумані, що потроху проявляється".

"Переважна більшість опитаних - 79,6% - упевнені, що нічого не зміниться з погляду обсягів їхнього бізнесу, і все буде так, як і сьогодні. Тільки 3,8% вважають, що вони скоротять свою діяльність, а 16,6% планують розширити свою діяльність. З цього ми робимо висновок, що бізнес, який працює, вже адаптувався до умов війни", - зазначила Оксана Кузяків.

Середній термін нових замовлень у листопаді скоротився з рекордного рівня в 7,9 місяця до 6,7 місяця на тлі збільшення частки підприємств, які працюють "з коліс", тобто із замовленнями менш як на місяць наперед, - з 13% до 16%.

Бізнес також не сумнівається в зростанні цін, але індекс очікуваних змін цін на сировину і матеріали після досягнення піку в жовтні (0,49) скоротився минулого місяця до вересневого рівня в 0,44. В ІЕД вважають, що це сталося за рахунок зменшення частки тих, хто очікує зростання цін у найближчі 3 місяці - з 46,9% до 42,1%.

У листопадовому опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД взяли участь 468 українських промислових підприємств, розташованих у 21 з 27 регіонів України.