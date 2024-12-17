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АНАЛІТИКА

Україна зберегла третє місце в Європі за розвитком відкритих даних

12:46 17.12.2024 |

Економіка

Україна зберегла третє місце в Європі за розвитком відкритих даних

 

Україна покращила показники та зберегла третє місце у рейтингу Open Data Maturity, який вимірює прогрес європейських країн у доступності та використанні інформації державного сектору. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Цього року рівень зрілості відкритих даних в Україні становить 97%, коли середній показник у Європі - 83%. У торішньому рейтингу Україна також посідала третє місце із показником 96%. У 2022 році була навіть на другому місці в рейтингу. У 2020 році Україна посідала лише 17-те місце.

"Відкриті дані - це важливий антикорупційний інструмент. Вони допомагають бізнесу створювати продукти, громадянам - контролювати владу, а вченим - долати глобальні виклики", - прокоментував результати рейтингу голова Мінцифри Михайло Федоров.

Дослідження охоплює 34 країни Європи. Зрілість відкритих даних оцінюється за чотирма критеріями: рівень розвитку національної політики щодо просування відкритих даних, доступність національних порталів даних, якість метаданих на державних порталах, вплив відкритих даних.

Україна зберегла третє місце в Європі за розвитком відкритих даних
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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