Україна розпочне великовузлове складання японських пікапів - Мінекономіки

Японська машинобудівна компанія спільно з українськими виробниками започаткує виробництво пікапів за технологією великовузлового складання (SKD) на території України.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«Спільно із українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD). Це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею», - зауважила Свириденко.

Зазначається, що виробництво автомобілів за технологією SKD передбачає збирання транспортних засобів з великих вузлів і агрегатів, які постачає виробник. Це перший етап локалізації виробництва, який у подальшому може перейти до більш глибокої локалізації через технологію CKD (дрібновузлове складання).

За словами Свириденко, нині в Україні працює понад 40 ключових японських компаній. Для інвесторів доступне страхування від воєнних ризиків від американської агенції DFC, агенції MIGA, ЄБРР, іноземних експортно-кредитних агенцій та української ЕКА.

У міністерстві нагадали, що Японія виділила приблизно 1,25 млрд євро через ініціативи NEXI для підтримки японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку. Також країна зробила внесок у розмірі 36 млн дол. у SURE Trust Fund.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 13 квітня по 13 жовтня 2025 року візьме участь в одній із найпрестижніших виставкових подій в Осаці (Японія), на якій очікується понад 160 країн-учасниць та близько 28 млн відвідувачів.