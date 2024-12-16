Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 10 місяців 2024 р. зріс на 2,3% – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні
2024 року зросло на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до
$22,704 млрд із $22,192 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат) у понеділок .
Згідно з її даними , експорт товарів з України за окреслений період
порівняно з 10 місяцями 2023 року збільшився на 15,7% - до $34,727 млрд,
імпорт - на 10%, до $57,432 млрд.
Держстат уточнив , що у жовтні порівняно з вереснем поточного року
сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 7% - до $3,52 млрд,
імпорту - на 1,9%, до $6,02 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у жовтні-2024 було
від’ємним і становило $2,5 млрд, у вересні воно також було від’ємним –
$2,62 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за 10 місяців 2024 року становив 0,6 (у січні-жовтні 2023 року - 0,57).
Держстат уточнив , що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 228 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-жовтні 2024р.
| Товарні позиції
| Експорт , млн $
| Експорт , 10 міс. 2024 до 10 міс. 2023, %
| Імпорт , млн $
| Імпорт , 10 міс. 2024 до 10 міс. 2023, %
| Загалом
| 34727.2
| 115.7
| 57431.5
| 110
| Тварини, продукти тварини походження
| 1354.7
| 118.1
| 1171
| 107.4
| Продукти рослинного походження
| 11235.2
| 118.4
| 1757.5
| 102.5
| - зернові культури
| 7871.2
| 114.7
| 93.6
| 90.1
| Жири тваринного та рослинного походження
| 4719
| 102.6
| 218.7
| 115.1
| Готові харчові продукти
| 3048.6
| 117.7
| 2975.8
| 112
| Мінеральні продукти
| 2857.6
| 139.9
| 7730.6
| 86.3
| Паливо мінеральне ; нафта та продукти її переробки
| 158.6
| 44.2
| 7505.1
| 85.9
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 808.1
| 111.8
| 6629.5
| 105.6
| Фармацевтична продукція
| 257.1
| 118
| 1973.2
| 114.1
| Добрива
| 9.5
| 40.1
| 1007.2
| 86.4
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 296.6
| 108.8
| 3252.8
| 103.5
| Шкірсировина
| 88.1
| 132.7
| 219.2
| 101.8
| Деревина та вироби з неї
| 1247.4
| 94.8
| 188.8
| 107.4
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
| 200.7
| 101.5
| 764.9
| 112.8
| Текстильні матеріали та вироби
| 518.2
| 167.1
| 2020.7
| 98.9
| Взуття
| 124.5
| 209
| 411.7
| 93.4
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 277.4
| 108.7
| 608.4
| 104.3
| Перли природні або культивовані , дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 39.1
| 325.6
| 61.7
| 63.9
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 3815.9
| 113.7
| 3274.8
| 118.3
| - чорні метали
| 2665.4
| 118
| 1259.2
| 114
| Машини , обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2638.1
| 114.2
| 11827.5
| 128.7
| Реактори ядерні, котли, машини
| 713.8
| 88.6
| 5370
| 123.2
| Електричні машини
| 1924.3
| 127.9
| 6457.5
| 133.6
| Засоби наземного транспорту, апарати, плавзасоби
| 349.7
| 122.9
| 7417
| 117.9
| Засоби наземного транспорту, окрім залізниці.
| 74.5
| 87.1
| 6217.9
| 109
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 83.9
| 98.1
| 1405.1
| 125.3
| Різні промтовари
| 889.4
| 110.9
| 855.5
| 114
| Товари мистецтва
| 12.4
| 1332.6
| 32.6
| 5608.2
| Товари , придбані в портах
| 0.5
| 113.9
| 33.2
| 98.1
Дані : Держстат України
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій , на яких точилися (точаться)
бойові дії.