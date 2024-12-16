Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 10 місяців 2024 р. зріс на 2,3% – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-жовтні 2024 року зросло на 2,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $22,704 млрд із $22,192 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок .

Згідно з її даними , експорт товарів з України за окреслений період порівняно з 10 місяцями 2023 року збільшився на 15,7% - до $34,727 млрд, імпорт - на 10%, до $57,432 млрд.

Держстат уточнив , що у жовтні порівняно з вереснем поточного року сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 7% - до $3,52 млрд, імпорту - на 1,9%, до $6,02 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у жовтні-2024 було від’ємним і становило $2,5 млрд, у вересні воно також було від’ємним – $2,62 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за 10 місяців 2024 року становив 0,6 (у січні-жовтні 2023 року - 0,57).

Держстат уточнив , що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 228 країн світу.



Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-жовтні 2024р.

Товарні позиції Експорт , млн $ Експорт , 10 міс. 2024 до 10 міс. 2023, % Імпорт , млн $ Імпорт , 10 міс. 2024 до 10 міс. 2023, % Загалом 34727.2 115.7 57431.5 110 Тварини, продукти тварини походження 1354.7 118.1 1171 107.4 Продукти рослинного походження 11235.2 118.4 1757.5 102.5 - зернові культури 7871.2 114.7 93.6 90.1 Жири тваринного та рослинного походження 4719 102.6 218.7 115.1 Готові харчові продукти 3048.6 117.7 2975.8 112 Мінеральні продукти 2857.6 139.9 7730.6 86.3 Паливо мінеральне ; нафта та продукти її переробки 158.6 44.2 7505.1 85.9 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 808.1 111.8 6629.5 105.6 Фармацевтична продукція 257.1 118 1973.2 114.1 Добрива 9.5 40.1 1007.2 86.4 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 296.6 108.8 3252.8 103.5 Шкірсировина 88.1 132.7 219.2 101.8 Деревина та вироби з неї 1247.4 94.8 188.8 107.4 Маса з деревини або інших волокнистих​ целюлозних матеріалів 200.7 101.5 764.9 112.8 Текстильні матеріали та вироби 518.2 167.1 2020.7 98.9 Взуття 124.5 209 411.7 93.4 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 277.4 108.7 608.4 104.3 Перли природні або культивовані , дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 39.1 325.6 61.7 63.9 Недорогоцінні метали та вироби з них 3815.9 113.7 3274.8 118.3 - чорні метали 2665.4 118 1259.2 114 Машини , обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2638.1 114.2 11827.5 128.7 Реактори ядерні, котли, машини 713.8 88.6 5370 123.2 Електричні машини 1924.3 127.9 6457.5 133.6 Засоби наземного транспорту, апарати, плавзасоби 349.7 122.9 7417 117.9 Засоби наземного транспорту, окрім залізниці. 74.5 87.1 6217.9 109 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 83.9 98.1 1405.1 125.3 Різні промтовари 889.4 110.9 855.5 114 Товари мистецтва 12.4 1332.6 32.6 5608.2 Товари , придбані в портах 0.5 113.9 33.2 98.1

Дані : Держстат України

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій , на яких точилися (точаться) бойові дії.