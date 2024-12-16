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АНАЛІТИКА

Канадська Black Iron розпочала отримання дозволів на видобуток залізної руди в Кривому Розі

13:29 16.12.2024 |

Економіка

 

Канадська гірничорудна компанія Black Iron Inc. з активами в Україні розпочала активний процес отримання дозволів на видобуток залізної руди в межах реалізації нового Шимановського залізорудного проєкту в Кривому Розі.

Відповідно до матеріалів, наявних у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", дочірня компанія ТОВ "Шимановське Стіл" подала заявку на отримання дозволу на видобуток залізної руди відкритим способом у північній частині кар'єра Шимановського родовища.

Планується, що сумарний обсяг розкривних руд становитиме 5,13 млн куб. м, зокрема 1,31 млн куб. м руди, а кар'єр становитиме 660 м на 390 м і на 80 м у глибину. Також передбачається, що протягом цілорічної роботи вироблятиметься 4,5 млн тонн руди на рік.

Як повідомлялося, Black Iron Inc. продовжує просування Шимановського залізорудного проєкту, визначивши для себе пріоритетний напрям у вигляді укладення інвестиційної угоди з урядом країни. Основним питанням залишається отримання в користування земельної ділянки, що перебуває у віданні Міністерства оборони. Обговорення з відомством привели до угоди про попередню суму коштів, яку Black Iron повинна буде виплатити як компенсацію за отримання цієї ділянки землі у своє користування.

Компанія також заявила про розгляд нових потенційних проєктів.

Black Iron у жовтні 2010 року придбала у інвестгрупи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited разом із ліцензіями за $13 млн, потім перейменувавши її в BKI Cyprus. Основні активи - 99% у ТОВ "Шимановське Стіл" і "Зеленівське Стіл" (обидва - Дніпро).

У липні 2013 року після низки проблем з реалізацією проєкту Black Iron Inc. повідомила про угоду з найбільшою українською гірничо-металургійною групою "Метінвест" щодо розвитку своїх залізорудних активів. Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн і придбала 49% у BKI Cyprus. Однак пізніше "Метінвест" вийшов із проєкту.

Шимановське залізорудне родовище оточене п'ятьма іншими активними видобувними підприємствами, зокрема залізорудним комплексом ArcelorMittal. Наявна інфраструктура, включно з доступом до електроенергії, залізничних і портових об'єктів, на думку Black Iron, дасть змогу швидко реалізувати проєкт до стадії виробництва.

Згідно з презентацією від травня 2021 року, очікувані капітальні інвестиції в запуск першого етапу оцінюють у $452 млн, другого - $364 млн. У межах проєкту передбачалося будівництво фабрики з випуску залізорудної сировини преміум класу із вмістом заліза понад 68% потужністю 4 млн тонн на рік на першому етапі та 8 млн тонн на рік - на другому.

ТОВ "Шимановське Стіл" зареєстровано в червні 2007 року.

У власності Black Iron (Кіпр) перебуває 100%-ва частка "Шимановське Стіл".

Статутний капітал - 193 млн 677,830 тис. грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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