Україна представила японському агентству JICA пріоритетні проєкти для фінансування на 2025 рік

Україна пропонує Японському агентству з міжнародного співробітництва підтримати проєкти із промислової співпраці, створення спільних підприємств, постачання обладнання і запчастин і відновлення зруйнованих промислових потужностей.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час представлення японському агентству JICA пріоритетних проєктів для фінансування у 2025 році, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

Під час зустрічі українська делегація представила проєкти у сферах фінансів, інфраструктури, енергетики, сільського господарства, гуманітарного розмінування, захисту довкілля, охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, діджиталізації та розвитку промисловості.

«Одна із ключових тем обговорення - саме розвиток промисловості. Ми закликали Японське агентство з міжнародного співробітництва підтримати проєкти із посилення промислової співпраці, створення спільних підприємств, постачання обладнання і запчастин і відновлення зруйнованих промислових потужностей», - зазначила Свириденко.

Ще одним пріоритетним напрямком стала енергетика. Українська делегація закликала до постачання енергетичного обладнання для розподіленої генерації, сонячних електростанцій для критичної інфраструктури, попросила сприяння у придбанні спецтехніки і обладнання для «Укргідроенерго» та «Укренерго» та техніки для розчищення завалів і відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Міністерка економіки подякувала Японії за бюджетну підтримку й висловила сподівання, що Україна залишатиметься у пріоритетах Японії у 2025 році. Крім того, закликала JICA долучатися до фінансування інвестиційних проєктів, консолідованих в Єдиному портфелі публічних інвестиційних проєктів.

«Ми закликали японських партнерів підтримати фінансування публічних проєктів у сферах охорони здоров'я, освіти, соціальній сфері. Для приватних проєктів - закликали Японію підтримати створення Project Preparation Facility, яке допомагатиме бізнесу готувати якісні проєкти. Крім того, ми сподіваємось на підтримку Японії у питанні покриття бюджетного дефіциту. Вітаємо запевнення партнерів щодо підтримки України через механізм G7 ERA. JICA братиме участь в імплементації цього механізму», - сказала Свириденко.

Як повідомлялося, JICA діє в межах урядової програми «Офіційна допомога розвитку» (ОДР). Агенція надає технічну допомогу, виділяє пільгові позики для підтримки бюджету та має інструмент грантової (безоплатної) допомоги.

JICA надала допомоги Україні на 1,5 мільярда доларів. Це підтримка енергетичних спроможностей України, соціального сектору, економічних проєктів, гуманітарного розмінування. Зокрема, на розмінування Японія виділила через JICA вже понад 70 млн дол.

ERA - механізм, створений країнами G7, що дозволить використовувати доходи від заморожених суверенних активів Росії для покриття основної суми позики, відсотків та інших витрат, пов'язаних із кредитами, залученими від партнерів у межах ініціативи. ERA передбачає виділення до $50 млрд із подальшим погашенням доходами від знерухомлених російських активів.