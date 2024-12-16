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АНАЛІТИКА

Міноборони пропонує впровадити «данську модель» фінансування виробників тилового майна

11:15 16.12.2024 |

Економіка

 

Міністерство оборони України працює над масштабуванням «данської моделі», яка передбачає фінансування виробників тилового майна за кошти іноземних партнерів.

Про це в ході відеоконференції заявив директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський під час засідання Наглядової ради Агенції НАТО з підтримки та постачання (NSPA), передає Укрінформ із посиланням на Міноборони.

За його словами, «цей механізм довів свою ефективність і став прикладом інноваційного підходу до закупівель в умовах воєнного стану».

«Данська модель» передбачає пряме фінансування українських оборонних підприємств урядами інших країн, що дозволяє одночасно посилювати обороноздатність та підтримувати економіку», - зазначив Канєвський.

Він нагадав, що завдяки цьому підходу вже профінансоване виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок «Богдана».

«Ми прагнемо масштабувати цей досвід на нові проєкти з країнами-партнерами, щоб ще більше наблизити нашу перемогу», - наголосив Канєвський.

Директор департаменту політики закупівель Міноборони також відзначив важливість імплементації рекомендацій Стратегічного огляду оборонних закупівель, зокрема щодо створення реєстру українських виробників оборонної продукції та їх сертифікації в реєстрі NSPA.

Крім того, Канєвський підкреслив зацікавленість України у приєднанні до нових партнерств, створених в межах NSPA, та висловив готовність до подальшої співпраці з метою зміцнення обороноздатності нашої держави.

Як повідомляв Укрінформ, Швеція і Данія підписали контракти зі шведським виробником військової техніки BAE Systems Hägglunds щодо закупівлі 205 БМП СV 90, з яких 40 одиниць - для України.
 

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