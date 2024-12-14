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АНАЛІТИКА

Нова пілотна модель із закупівлі продуктів для ЗСУ провалилася: не було учасників

 

Державний оператор тилу, закупівельна агенція Міністерства оборони, не зміг провести торги на закупівлю продуктів за пілотною моделлю. Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

"Сьогодні мав відбутися перший етап - аукціон, за результатами якого мав бути відібраний постачальник. Проте він не відбувся, оскільки зі сторони операторів ринку жодна пропозиція не була надана", - йдеться в повідомленні.

Держоператор тилу повідомив, що вже зібрав зворотний зв'язок з ринку "з метою з'ясування всіх обставин та ухвалення подальших рішень".

Через провал аукціону пілотна модель буде оновлена і в такому вигляді буде поширена замість п'яти областей тільки у Києві та Київській області.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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