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Нова пілотна модель із закупівлі продуктів для ЗСУ провалилася: не було учасників
23:29 13.12.2024 |
Державний оператор тилу, закупівельна агенція Міністерства оборони, не зміг провести торги на закупівлю продуктів за пілотною моделлю. Про це повідомляє пресслужба ДОТ.
"Сьогодні мав відбутися перший етап - аукціон, за результатами якого мав бути відібраний постачальник. Проте він не відбувся, оскільки зі сторони операторів ринку жодна пропозиція не була надана", - йдеться в повідомленні.
Держоператор тилу повідомив, що вже зібрав зворотний зв'язок з ринку "з метою з'ясування всіх обставин та ухвалення подальших рішень".
Через провал аукціону пілотна модель буде оновлена і в такому вигляді буде поширена замість п'яти областей тільки у Києві та Київській області.
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