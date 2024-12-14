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Тільки 4% українців, які отримали «Зимову єПідтримку», спрямували її на ЗСУ, 63% - на комунальні послуги
З моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" 1,8 млн дорослих і 520 тис. дітей отримали 1 тис. грн, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Уже 1,8 млн дорослих і 520 тис. дітей отримали 1000 на картку "Національного кешбеку", - написав він у телеграмі у п'ятницю.
За його даними, найчастіше витрачають "Зимову єПідтримку" на комуналку - 63%, мобільний зв'язок - 17%, донати Силам оборони України - 4%.
"Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на картці - чекайте, банк обробить заяву, і ви отримаєте результат", - написав він.
Раніше цього дня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, серед іншого, повідомив, що заявку на програму "Зимова єПідтримка" подали 6,8 млн громадян (тобто близько чверті українців). Майже третина заяв (1,8 млн) - на виплати для дітей.
Як повідомлялося, заявку на отримання 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка" можна подати через "Дію" протягом зими 2024/2025, а витратити кошти протягом 2025 року. Зокрема, витратити допомогу можна буде на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, перенаправити кошти на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду.
Шмигаль очікує, що зазначеною програмою скористається близько 9 млн українців.
Раніше прем'єр заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в межах "Зимової єПідтримки". Ті, хто оформив заявки за кордоном, будуть її повертати.
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