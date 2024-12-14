Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тільки 4% українців, які отримали «Зимову єПідтримку», спрямували її на ЗСУ, 63% - на комунальні послуги

23:06 13.12.2024 |

Економіка, Україна

 

З моменту запуску програми "Зимова єПідтримка" 1,8 млн дорослих і 520 тис. дітей отримали 1 тис. грн, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уже 1,8 млн дорослих і 520 тис. дітей отримали 1000 на картку "Національного кешбеку", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

За його даними, найчастіше витрачають "Зимову єПідтримку" на комуналку - 63%, мобільний зв'язок - 17%, донати Силам оборони України - 4%.

"Виплати зараховують поступово. Якщо ви ще не побачили 1 000 на картці - чекайте, банк обробить заяву, і ви отримаєте результат", - написав він.

Раніше цього дня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, серед іншого, повідомив, що заявку на програму "Зимова єПідтримка" подали 6,8 млн громадян (тобто близько чверті українців). Майже третина заяв (1,8 млн) - на виплати для дітей.

Як повідомлялося, заявку на отримання 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка" можна подати через "Дію" протягом зими 2024/2025, а витратити кошти протягом 2025 року. Зокрема, витратити допомогу можна буде на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг, перенаправити кошти на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду.

Шмигаль очікує, що зазначеною програмою скористається близько 9 млн українців.

Раніше прем'єр заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в межах "Зимової єПідтримки". Ті, хто оформив заявки за кордоном, будуть її повертати.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6070
  0,0518
 0,12
EUR
 1
 43,7373
  0,0331
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2535  0,10 0,23 41,9055  0,05 0,12
EUR 43,3886  0,24 0,54 44,1573  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес