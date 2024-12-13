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Агентство відновлення отримає €267 мільйонів від ЄБРР на ремонт траси Київ - Чоп

17:38 13.12.2024 |

Економіка

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури кредит у 267 млн євро для модернізації автомобільної дороги міжнародного значення М-06.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Агентства, передає Укрінформ.

«ЄБРР перенаправляє частину кредиту у розмірі 267 мільйонів євро для модернізації автошляху М-06, що з'єднує Київ із Словаччиною та Угорщиною, який зазнав значного додаткового навантаження під час війни», - йдеться в повідомленні.

Перепризначений кредит буде спрямований на терміновий ремонт окремих ділянок автомагістралі.

Окрім цього, виділяється другий транш у 160 млн євро. Проєкт передбачає підвищення безпеки дорожнього руху та зниження негативного впливу на клімат. Ремонтні роботи заплановані у Київській, Рівненській та Житомирській областях.

Як зазначають в Агентстві відновлення, виданий у 2020 році кредит на 450 млн євро призначався для фінансування будівництва та покращення транспортно-експлуатаційного стану автошляхів з Києва до порту Одеси. Однак повномасштабна війна змусила переглянути пріоритети, що зумовлено перенаправленням вантажних і пасажирських потоків на західні сухопутні маршрути до ЄС.

У 2023 році ЄБРР перепризначив перший транш кредиту на відновлення ділянки дороги М-09 від Львову до Рава-Руської на українсько-польському кордоні. Обидві дороги є частиною Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), де обсяги трафіку суттєво зросли з початку війни.

Зауважується, що модернізація доріг зміцнить транспортні зв'язки України із сусідніми країнами ЄС та забезпечить покращення логістики всередині країни, зменшуючи витрати на вантажоперевезення. Це також сприятиме експорту та імпорту критично важливих товарів в рамках ініціативи «Шляхи солідарності». Проєкт передбачає заходи для вдосконалення управління та оптимізації закупівельних процедур.

Як повідомлялося, від початку російської агресії у 2022 році ЄБРР надав Україні понад 5,4 млрд євро. Підтримка з боку ЄБРР зосереджена на п'яти пріоритетних сферах: критично важлива інфраструктура, енергетика, продовольча безпека, торговельне фінансування та підтримка приватного сектору.
 

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