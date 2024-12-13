Міністр фінансів пояснив замороження соціальних видатків наступного року

Пріоритетом державного бюджету на 2024 рік є сектор безпеки та оборони. Збільшення видатків соціально-гуманітарного напрямку не передбачено.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію ЦЕС.

"Ми досить обережно додаємо, або скажемо так не індексуємо, інші видатки, крім сектору безпеки і оборони. Крім пенсій. Ми не збираємося індексувати заробітні плати", - сказав він.





За його словами, "це означає що у нас фактично є певні замороження соціально-гуманітарного напрямку".

Водночас Марченко повідомив, що в цілому ці напрямки також отримали певні збільшення. Зокрема, освіта отримала при між першим і другим читанням бюджету додаткові 12 млрд гривень на освітню субвенцію.

"Коли ми можемо ми частково додаємо інші сфери які ми вважаємо найбільш обділені під час війни. Але стараємося це робити досить в обмежених ресурсах, зважаючи на наявність в принципі у нас такої можливості. Тобто бюджет досить консолідований з точки зору видатків", - додав він.

За його словами, найбільші обсяги видатків - це збройні сили, це сектор безпеки оборони. "На даному етапі чітко розуміємо, яка потреба сектору безпеки оборони і яку частку бюджету ми маємо спрямувати на сектор безпеки оборони. Це в умовах повномасштабного вторгнення дозволяє говорити, що коштів, які передбачені на сектор безпеки і оборони, є достатньо для того, щоб ми могли витримувати як мінімум той інтенсив і ту компанію яка є в 24-му році", - сказав Марченко.

Нагадаємо, на забезпечення Сил оборони наступного року передбачено понад 2,2 трлн гривень. Із цієї суми 740 млрд гривень буде спрямовано на закупівлю зброї, що повністю покриває річну потребу, а майже 50 млрд гривень - на виробництво та придбання БПЛА.