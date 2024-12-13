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АНАЛІТИКА

АМКУ вперше звільнив від відповідальності тендерного змовника, застосувавши leniency

14:01 13.12.2024 |

Економіка

 

Антимонопольний комітет України застосував до порушника конкурентного законодавства механізм звільнення від відповідальності - leniency.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Це перше рішення АМКУ щодо застосування програми leniency, яка увійшла до українського антитрастового законодавства у межах гармонізації з європейськими нормами.

Зокрема, від відповідальності було звільнено компанію, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії, що спричинили спотворення результатів двох торгів із закупівлі будівельних робіт. Компанія раніше інших учасників змови звернулася з відповідною заявою до АМКУ, розкрила її суть, надала докази та співпрацювала з комітетом.

"Принцип leniency в європейських країнах застосовується досить успішно, всі шанси його вдалого впровадження має й Україна", - розповів Кириленко.

В АМКУ не назвали компанію, яку звільнили від відповідальності.
За матеріалами: Економічна правда
 

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