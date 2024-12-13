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Керівники ГУР МО і НАН України домовилися про співпрацю у сфері розвитку супутникових і безпілотних систем
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов провів зустріч із президентом і першим віцепрезидентом Національної академії наук України Анатолієм Загороднім і Володимиром Горбуліним.
"Обговорили актуальні питання сфери національної безпеки, зокрема створення та виробництво новітніх систем озброєнь. Обмінялися думками щодо можливих рішень, спрямованих на посилення обороноздатності держави", - повідомляє пресслужба ГУР МО в телеграм-каналі.
Сторони домовилися поглиблювати взаємодію з метою розвитку супутникових і безпілотних систем і технологій.
"Сьогодні ми маємо не просто реагувати на виклики, а випереджати їх. Для цього необхідні інновації, чітке планування, досвід і потенціал найкращих стратегів і науковців країни. Як би не було важко, ми зобов'язані підтримувати та розвивати свою науку, адже це має принципове значення для захисту та розвитку України", - наголосив Буданов.
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