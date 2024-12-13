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Гетманцев про збільшення виробництва спирту на 35%: «Стали більше пити? Ні, детінізація»

12:16 13.12.2024 |

Економіка

 

За 10 місяців 2024 року в країні збільшилося легальне виробництво спирту на 35,4% в порівнянні з відповідним періодом 2023 року.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Стали більше пити? Зросло населення? Ні, галузь детінізувалася", - заявив він.

Водночас Гетманцев подякував Державній податковій службі за роботу.

Нагадаємо:

Обсяг чорного ринку сигарет в Україні (підробки, Duty Free, контрабанда) у жовтні зменшився з 19,1% на початок року до 12,6% у жовтні. Його найбільша складова - підроблена продукція.
За матеріалами: Економічна правда
 

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