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Гетманцев про збільшення виробництва спирту на 35%: «Стали більше пити? Ні, детінізація»
12:16 13.12.2024 |
За 10 місяців 2024 року в країні збільшилося легальне виробництво спирту на 35,4% в порівнянні з відповідним періодом 2023 року.
Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
"Стали більше пити? Зросло населення? Ні, галузь детінізувалася", - заявив він.
Водночас Гетманцев подякував Державній податковій службі за роботу.
Нагадаємо:
Обсяг чорного ринку сигарет в Україні (підробки, Duty Free, контрабанда) у жовтні зменшився з 19,1% на початок року до 12,6% у жовтні. Його найбільша складова - підроблена продукція.
За матеріалами:
Економічна правда
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