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Свириденко назвала три галузі в українській економіці, найбільш привабливі для німецьких інвесторів
10:49 13.12.2024 |
Німецький бізнес продовжує працювати в Україні і навіть розширювати свою діяльність; найбільш привабливими для інвесторів Німеччини є енергетичний, агропереробний сектори та фармацевтична галузь.
Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами з нагоди зустрічі з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце, передає кореспондент Укрінформу.
«Німецький бізнес працює в Україні, під час війни жодна компанія не залишила нас. Bayer, наприклад, розширив свою діяльність і додатково інвестував 60 млн євро. Це свідчить про те, що іноземний бізнес вірить в Україну», - сказала Свириденко.
Найбільш цікавим з боку інвестування для німців залишається енергетика, все, що пов'язано з агропереробкою, а також фармацевтична галузь, у якій німецькі компанії вже представлені і працюють.
«Наше завдання, як уряду, показувати прогрес у реформах, бо інвесторів насамперед цікавить поліпшення регуляторного середовища», - зауважила перша віцепрем'єр-міністерка.
Серед головних стримуючих факторів для інвесторів з будь-якої країни залишається війна і воєнні ризики. Наразі, за словами Свириденко, в уряді працюють над створенням вітчизняного продукту для страхування воєнних ризиків.
«Ми працюємо над тим, щоб розширити страхування військових ризиків і зробити це через запуск страхового продукту українськими компаніями. Ми вдячні MIGA, які забезпечили на початку війни покриття на суму 250 млн грн, DFC - за покриття 100 млн грн, але, звісно, цього недостатньо. Бо ця послуга дуже затребувана з боку іноземних інвесторів і питання про її надання піднімається на всіх міжнародних форумах», - сказала Свириденко.
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