Железняк розраховує на звільнення головного детектива БЕБ під час перезавантаження бюро

Керівник головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук може бути звільнений з посади під час перезавантаження БЕБ. Про це в коментарі LIGA.net сказав заступник голови фінансового комітету Верховної Ради, голова тимчасової слідчої комісії з незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк.

На думку депутата, підставою для звільнення Ткачука могло б бути рішення суду у справі про резонансне ДТП, яке спричинило каліцтво однієї з учасниць.

"Дуже сподіваюсь, що приберуть його і цих "реформаторів" у лапках. Приводом для звільнення з БЕБ може бути вирок суду, але схоже, що це буде довго. Не виглядає так, що там все рухається швидко", - сказав нардеп.

Він нагадав, що Верховна Рада нещодавно ухвалила закон про перезавантаження БЕБ, тож він прогнозує суттєві кадрові зміни під час оновлення бюро.

"Зараз буде новий голова БЕБ, комісія з міжнародників. І мені здається, що багатьом людям, включно з Ткачуком, зберегти там свою посаду не вдасться", - сказав Железняк.