МВФ розгляне виділення Україні $1,1 млрд за підсумками шостого перегляду програми EFF 20 грудня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання шостого перегляду програми розширеного фінансування EFF і виділення Україні сьомого траншу в розмірі приблизно $1,1 млрд 20 грудня, випливає з розміщеного на сайті Фонду графіка засідань.

Зазначається, що на засідання також виноситься прохання України про зміну критерію ефективності та огляд гарантій фінансування.

Як повідомлялося, МВФ 19 листопада повідомив про досягнення угоди на рівні персоналу (SLA) про шостий перегляд 4-річної програми EFF з Україною за підсумками роботи місії в Києві 11-18 листопада.

"Влада виконала всі кількісні критерії ефективності (QPC) на кінець вересня і структурні контрольні показники для огляду. Також було досягнуто домовленостей щодо низки політик і реформ для підтримки макроекономічної стабільності в умовах війни, що триває", - зазначено в релізі.

Після цього президент України підписав закон про держбюджет-2025 і податкові поправки щодо підвищення військового збору з 1,5% до 5% з 1 грудня, а також низки інших податків і зборів, уряд затвердив політику державної власності, а держкомпанія "Укренерго" сформувала нову наглядову раду з відібраними на конкурсі незалежними членами.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у фінансових колах, програму можуть поповнити приблизно три нові структурні маяки, один із яких стосується оцінки та планів роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України. Ще одне джерело припускало, що рада директорів може розглянути питання шостого перегляду на початку третьої декади грудня.

Як повідомлялося, Україна 23 жовтня цього року за підсумками п'ятого перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала шостий її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.

В оновлену за підсумками п'ятого перегляду програму на прохання України було внесено зміни до розкладу переглядів програми і траншів за їхніми підсумками. Якщо раніше вона передбачала тільки два перегляди на 2025 рік - на початку березня і наприкінці серпня з виділенням за їхніми підсумками траншів по $917,5 млн, то тепер у розкладі на наступний рік - чотири щоквартальні перегляди, як і цього року. Розмір восьмого траншу за підсумками сьомого перегляду в березні залишено незмінним - $917,5 млн, тоді як розмір наступних трьох траншів наступного року становить відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.