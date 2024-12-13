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Податковий комітет запропонував відкласти посилення екологічних вимог до імпортних автівок
09:16 13.12.2024 |
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти за основу та в цілому законопроєкти №12266 та 12267, які передбачають продовження дії пільг на ввезення деяких товарів оборонного призначення, а також відтерміновують запровадження посилених екологічних вимог для ввезення вживаних автівок.
Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
За словами голови Комітету, схвалені законопроєкти передбачають:
* надання пільги з митних платежів для складових, що ввозяться для використання при виробництві снарядів та боєприпасів;
* продовження дії пільги з митних платежів для БПЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць, та низки інших товарів;
* розширення переліку складових та матеріалів, що ввозяться підприємствами, які виробляють безпілотні системи (поширення пільги не лише на БПЛА, а й на наземні та водні безпілотні системи);
* відстрочення до 01.01.2027 впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 транспортних засобів за кодами 8701 20, 8702, 8704, 8705 згідно з УКТЗЕД, як для нових авто, так і для вживаних (без внесення змін такі вимоги почнуть діяти з початку 2025 року).
Крім того, з метою підтримки благодійництва та волонтерства законопроєкти передбачають:
* ️можливість надання неприбутковою організацією благодійної допомоги безпосередньо військовослужбовцям та членам їх сімей без ризику втрати статусу неприбуткової організації у зв'язку з відсутністю в статуті відповідних положень;
* ️неоподаткування ПДФО доходів у вигляді зібраних волонтером коштів, які були передані на користь благодійних фондів;
* ️забезпечення можливості надання додаткового блага працівникам благодійних фондів без ризику втрати статусу неприбуткової організації (запобіжник - не більше 25% адміністративних витрат за рік).
Також законопроєкти передбачають норми для підтримки українського кінематографу (продовження до кінця воєнного стану пільги з ПДВ на національні фільми), дерегуляцію на ринку вживаних авто (скасування вимоги щодо оцінки), а також посилення фіскалізації грального бізнесу.
Як повідомлялося, у листопаді в Україні було зареєстровано трохи більше 5,2 тис. нових легкових авто, що на 3% менше ніж торік. Відносно жовтня споживча активність зменшилась на 10%.
Загалом із початку року в Україні було зареєстровано 64 тис. нових легкових авто, що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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