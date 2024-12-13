Держдеп США створив робочу групу з економічного відновлення України

Державний департамент США створив робочу групу з економічного відновлення України в масштабах всієї країни, визначив 20 пріоритетних проєктів, які він веде, і має намір розширювати свою діяльність на нові напрями, повідомив в. о. спецпредставника США з питань економічного відновлення України, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма.

"Ми повинні прискорити наше співробітництво з Україною в сфері відбору інвестицій, щоб відновлення відповідало потребам ЄС і НАТО в критичній інфраструктурі. Ми також повинні розробити спеціальні угоди з Україною, щоб стимулювати участь американського, європейського та союзного приватного сектору в реконструкції", - назвав він деякі з них, пыд час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) в четвер у Вашингтоні.

Верма зазначив, що дуже важливо, щоб поглиблювалася співпраця в сферыі розвідки та інвестицій у геополітично важливий сектор критичної сировини, оскільки Україна дедалі активніше проводить приватизацію державних активів.

"І щоб Київ робив це у такий спосіб, щоб розширити міжнародну участь приватного сектору і запобігти створенню нового покоління олігархів", - наголосив представник США.

Верма вважає, що у 2025 році колективна місія спільноти донорів має полягати в наданні каталітичного капіталу, що забезпечує перехід від відновлення економіки під керівництвом держави до відновлення економіки під керівництвом приватного сектору.

За його словами, прозора, надійна та підзвітна система управління буде, мабуть, найголовнішим фактором, що визначає інвестиції приватного сектору.

"Наша підтримка має сприяти тим перетворювальним змінам, у які українці можуть вірити, - глибшій боротьбі з корупцією; деолігархізації, але також і зачиненню дверей для олігархів наступного покоління; і зміцненню верховенства закону та рівних умов для бізнесу", - сказав також заступник держсекретаря.

Він додав, що Українська донорська платформа (UDP), клуб провідних країн, які об'єднуються з Україною для підтримки реконструкції та економічного відновлення, є свідченням того, що може зробити міжнародна спільнота донорів, коли вона співпрацює. На думку Верми, 2024 року UDP домоглася великих успіхів - систематизувала міжнародні зусилля з підтримки реформ, запустила Ділову консультативну раду з американським і німецьким лідерством і провела перше засідання керівного комітету в Києві.

"Але якщо вона має намір відродитися як "економічний Рамштайн", яким вона може стати, вона має надати Україні тверду підтримку у створенні всеосяжної структури для реконструкції, економічного відновлення та євроатлантичної інтеграції таким чином, щоб це фактично стимулювало інвестиції приватного сектору", - наголосив Верма.