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АНАЛІТИКА

США оголосили про виділення понад $440 млн допомоги економіці України

 

Сполучені Штати найближчим часом нададуть загалом понад 440 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства, відбудови та економічної діяльності в Україні.

Про це під час виступу в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні заявив заступник державного секретаря США Річард Верма, повідомляє "Європейська правда".

У виступі, присвяченому допомозі США у відбудові України, Верма зробив чотири оголошення про подальшу підтримку української економіки у співпраці з Конгресом.

По-перше, США виділять додаткові 74,7 мільйона доларів на підтримку експортоорієнтованого сільського господарства, "щоб українські фермери та переробники могли відігравати більшу роль у відновленні економіки України".

Крім того, Штати нададуть понад 223 мільйони доларів додаткової підтримки "для відновлення української транспортної системи, інфраструктури та логістики".

Ці кошти підуть зокрема на модернізацію пунктів перетину кордону України з країнами ЄС, портів на Чорному морі та Дунаї, оновлення залізничних ділянок у прикордонних регіонах та посилення спроможності України експортувати товари до Євросоюзу.

Також, за словами заступника держсекретаря, США виділять 35 мільйонів доларів до Трастового фонду відновлення України, що допоможе налагодити співпрацю між державним і приватним сектором у процесі відбудови.

Зрештою, Штати виділять понад 105 мільйонів доларів фінансування на "підготовку та оснащення українців для завтрашніх робочих місць у відновленні та промисловості", анонсував Верма.

Нагадаємо, що США також напередодні оголосили про виділення 20 мільярдів доларів на користь України у спеціальний фонд Світового банку.

Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок податку з надприбутків, отриманих від заморожених російських активів.
Ключові теги: США
 

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