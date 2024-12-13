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АНАЛІТИКА

Французька асоціація оборонних компаній GICAT відкрила представництво у Києві

 

Група компаній оборонної та авіаційної промисловості Франції (GICAT) офіційно відкрила своє представництво у Києві.

Як повідомляється у пресрелізі GICAT, який є у розпорядженні Укрінформу, це перша іноземна асоціація оборонної промисловості, яка відкрила представництво в Україні.

Присутні на відкритті посол Франції в Україні Гаель Весьєр та заступник міністра оборони України Сергій Боєв привітали цю ініціативу та наголосили на важливості постійної та міцної присутності французької промисловості в Україні.

«Цей офіс GICAT є офісом як для французьких оборонних та безпекових компаній, так і для українських компаній, які бажають співпрацювати з нами. Він символізує наше прагнення до побудови взаємовигідного партнерства», - зазначив керівник відділу міжнародних зв'язків GICAT Тео Жандро.

Очолив представництво керуючий директор Lafayette Risk Intelligence Томас Моро.

Завдання офісу в Києві - представляти французьку оборонну та безпекову промисловість, визначати конкретні потреби у сфері оборони та безпеки на місцях, налагодити контакти між французькими та українськими промисловими гравцями з метою заохочення конкретних, довгострокових партнерських відносин, підтримати французькі компанії у їхніх зусиллях в Україні шляхом забезпечення їхньої присутності на місцевому рівні.

З цією метою GICAT підписала новий Меморандум про взаєморозуміння зі своїм українським партнером - Федерацією роботодавців України у частині роботодавців оборонної промисловості.

«Відкриттям свого представництва в Києві GICAT підтверджує довгострокову підтримку України Францією від 24 лютого 2022 року і надалі», - зазначили в асоціації.

GICAT, створена у 1978 році, об'єднує майже 480 французьких компаній, що працюють у сфері наземної та протиповітряної оборони та безпеки.

Як повідомлялося, 24 липня Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерство оборони України та Генеральна дирекція з озброєнь Міністерства Збройних сил Франції провели перше засідання Координаційної ради з питань підтримки спільних проєктів в ОПК.
Ключові теги: Франція
 

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