Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ допускає коригування опердизайну монетарної політики та обов'язкових резервів у січні через інфляцію

18:25 12.12.2024 |

Економіка

 

У разі збереження інфляційного тиску і загроз розбалансування інфляційних очікувань Національний банк України (НБУ) допускає, окрім підвищення облікової ставки, використання таких додаткових заходів, як коригування операційного дизайну монетарної політики і зміну вимог до обов'язкових резервів, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ці заходи можуть передбачати як підвищення облікової ставки, так і використання додаткових інструментів, зокрема й для підвищення привабливості гривневих активів, які ми запровадили й активно використовували протягом останніх двох років. Йдеться і про коригування нашого операційного дизайну монетарної політики, і про використання таких додаткових інструментів, як обов'язкові резерви", - сказав він на пресбрифінгу в четвер.

За його словами, ці заходи можуть бути розглянуті на наступних засіданнях монетарного комітету, найближче з яких заплановано на 21-22 січня.

Правління НБУ в четвер ухвалило рішення з 13 грудня підвищити облікову ставку до 13,5% річних, реагуючи на зростання інфляції до 11,2% за підсумками листопада. Водночас більшість учасників ринку очікувала збереження облікової ставки регулятором на рівні 13%.

Ставки за тримісячними ДС і кредитами рефінансування відповідно підвищилися на 0,5 відсоткового пункту: до 16% і 16,5% річних.

Як повідомлялося, НБУ 11 жовтня цього року підвищив нормативи обов'язкового резервування на 5 в.п., окрім гривневих вкладів фізосіб на термін від 93 дня, а також збільшив ліміт покриття цих резервів облігаціями внутрішньої держпозики з 50% до 60%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,03 0,07 41,9568  0,00 0,01
EUR 43,6252  0,01 0,03 44,3148  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес