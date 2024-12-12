НБУ допускає коригування опердизайну монетарної політики та обов'язкових резервів у січні через інфляцію

У разі збереження інфляційного тиску і загроз розбалансування інфляційних очікувань Національний банк України (НБУ) допускає, окрім підвищення облікової ставки, використання таких додаткових заходів, як коригування операційного дизайну монетарної політики і зміну вимог до обов'язкових резервів, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ці заходи можуть передбачати як підвищення облікової ставки, так і використання додаткових інструментів, зокрема й для підвищення привабливості гривневих активів, які ми запровадили й активно використовували протягом останніх двох років. Йдеться і про коригування нашого операційного дизайну монетарної політики, і про використання таких додаткових інструментів, як обов'язкові резерви", - сказав він на пресбрифінгу в четвер.

За його словами, ці заходи можуть бути розглянуті на наступних засіданнях монетарного комітету, найближче з яких заплановано на 21-22 січня.

Правління НБУ в четвер ухвалило рішення з 13 грудня підвищити облікову ставку до 13,5% річних, реагуючи на зростання інфляції до 11,2% за підсумками листопада. Водночас більшість учасників ринку очікувала збереження облікової ставки регулятором на рівні 13%.

Ставки за тримісячними ДС і кредитами рефінансування відповідно підвищилися на 0,5 відсоткового пункту: до 16% і 16,5% річних.

Як повідомлялося, НБУ 11 жовтня цього року підвищив нормативи обов'язкового резервування на 5 в.п., окрім гривневих вкладів фізосіб на термін від 93 дня, а також збільшив ліміт покриття цих резервів облігаціями внутрішньої держпозики з 50% до 60%.

