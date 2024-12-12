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Молоді українці отримають гранти на ₴6 мільйонів для розвитку власної справи - Мінекономіки

17:56 12.12.2024 |

Економіка

 

Переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" стали сорок українців віком до 25 років, які отримають 6 мільйонів гривень на старт власного бізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.

"Вже 40 молодих українців стали переможцями грантової програми «Власна справа» та отримають 6 млн грн на започаткування свого бізнесу. 40% з них - віком 18-20 років", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, молоді підприємці планують займатись виробництвом одягу й аксесуарів, сирів, кондитерських виробів, напівфабрикатів, продажем меблів і товарів для дому, відкрити кав'ярні, салони краси, фотостудію, фітнес-центр, ательє, рекламне агентство, надавати послуги з ремонту комп'ютерної техніки.

Найбільше грантоотримувачів серед молоді з міста Києва (8), Рівненської (6), Львівської (6), Івано-Франківської та Одеської (по 4) областей.

У міністерстві нагадали, що за умовами програми українці віком від 18 до 25 років можуть отримати мікрогрант до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів. Після цього можна отримати ще один грант за програмою "Власна справа" на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень із зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.
 

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