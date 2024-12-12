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Україна розраховує отримати близько $8,5 млрд міжнародної допомоги - голова НБУ
14:45 12.12.2024 |
Україна в грудні цього року розраховує на надходження ще близько $8,5 млрд міжнародного фінансування партнерів, повідомив глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний на брифінгу в Києві в четвер.
Як уточнив заступник глави НБУ Сергій Ніколайчук, йдеться, зокрема, про кошти Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility - трохи більше ніж EUR4 млрд, сьомий транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $1,1 млрд за програмою розширеного фінансування EFF.
За його словами, кошти в рамках G7 про виділення Україні $50 млрд за рахунок доходів від заморожених російських активів ERA почнуть надходити з початку наступного року і становитимуть значну частину від очікуваного Нацбанком зовнішнього фінансування $38 млрд у 2025 році.
Згідно з даними Мінфіну, загальне фінансування загального фонду державного бюджету 2024 року становило $47,3 млрд, з яких $14,9 млрд - це розміщення облігацій внутрішньої держпозики, а решта коштів - зовнішнє фінансування. Уточнено, що в цій сумі обсяг грантів становив $9,2 млрд.
Загалом за 2022-2024 рік обсяг фінансування від міжнародних партнерів сягнув $106,0 млрд, вказав Мінфін.
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