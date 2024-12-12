Понад 30 тис. українців у 2024 р. пройшли навчання в ЦПТО для опанування нової професії - заступник міністра економіки

Центри профтехосвіти (ЦПТО) в Україні навчили понад 30 тис. громадян, які опанували нові актуальні для ринку праці професії та спеціальності, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

"Сьогодні бізнес відчуває нестачу кваліфікованих кадрів. Водночас багато українців не можуть знайти роботу, оскільки їхні професійні навички не відповідають потребам роботодавців... Лише від початку цього року 23 тис. українців узяли ваучери на навчання, більше ніж 30 тис. осіб пройшли навчання в центрах профтехосвіти", - наводяться її слова на сайті Мінекономіки.

За словами Бережної, зараз триває реформа центрів профтехосвіти, яка, зокрема, передбачає залучення бізнесу до участі в наглядових радах ЦПТО.

Вона впевнена, що це дасть змогу підприємцям впливати на підготовку спеціалістів, які їм потрібні сьогодні, коригувати навчальні програми відповідно до запитів бізнесу та їхню тривалість, замовляти підготовку фахівців за новими професіями.

Директорка Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк також наголошує на тому, що заклади профтехосвіти стають більш сучасними, зокрема, вдосконалюють свою матеріально-технічну базу.

"Служба зайнятості змінює стереотипи сприйняття профтехосвіти. Це вже інноваційні центри з сучасним технологіями. Професії, за якими ми навчаємо, та освітні програми відповідають сучасним реаліям, актуальним напрямам на ринку праці. Думка бізнесу для нас важлива, адже роботодавець є одним із ключових стейкхолдерів для служби", - цитує її відомство.

Жовтяк також наголосила, що у служби зайнятості є повний "пакет послуг" для роботодавців: рекрутинг, навчання, компенсації, гранти.

Нині в Україні працюють вісім центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості - в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові та Сумах. У центрах навчають фахівців за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямами підвищення кваліфікації.