Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад 30 тис. українців у 2024 р. пройшли навчання в ЦПТО для опанування нової професії - заступник міністра економіки

14:41 12.12.2024 |

Економіка

 

Центри профтехосвіти (ЦПТО) в Україні навчили понад 30 тис. громадян, які опанували нові актуальні для ринку праці професії та спеціальності, повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

"Сьогодні бізнес відчуває нестачу кваліфікованих кадрів. Водночас багато українців не можуть знайти роботу, оскільки їхні професійні навички не відповідають потребам роботодавців... Лише від початку цього року 23 тис. українців узяли ваучери на навчання, більше ніж 30 тис. осіб пройшли навчання в центрах профтехосвіти", - наводяться її слова на сайті Мінекономіки.

За словами Бережної, зараз триває реформа центрів профтехосвіти, яка, зокрема, передбачає залучення бізнесу до участі в наглядових радах ЦПТО.

Вона впевнена, що це дасть змогу підприємцям впливати на підготовку спеціалістів, які їм потрібні сьогодні, коригувати навчальні програми відповідно до запитів бізнесу та їхню тривалість, замовляти підготовку фахівців за новими професіями.

Директорка Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк також наголошує на тому, що заклади профтехосвіти стають більш сучасними, зокрема, вдосконалюють свою матеріально-технічну базу.

"Служба зайнятості змінює стереотипи сприйняття профтехосвіти. Це вже інноваційні центри з сучасним технологіями. Професії, за якими ми навчаємо, та освітні програми відповідають сучасним реаліям, актуальним напрямам на ринку праці. Думка бізнесу для нас важлива, адже роботодавець є одним із ключових стейкхолдерів для служби", - цитує її відомство.

Жовтяк також наголосила, що у служби зайнятості є повний "пакет послуг" для роботодавців: рекрутинг, навчання, компенсації, гранти.

Нині в Україні працюють вісім центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості - в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові та Сумах. У центрах навчають фахівців за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямами підвищення кваліфікації.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,03 0,07 41,9568  0,00 0,01
EUR 43,6252  0,01 0,03 44,3148  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,01 0,02 41,6900  0,02 0,05
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес