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АНАЛІТИКА

Норвегія відкриє у Києві офіс для підтримки норвезьких компаній, що заходять в Україну

 

Норвегія планує відкрити у Києві офіс, який буде допомагати норвезькому бізнесу, що зацікавлений долучатися до відбудови України, налагоджувати контакти з українським державним і недержавним сектором та ознайомлюватись з можливостями.

Про це повідомила пресслужба Міністерства торгівлі Норвегії, пише "Європейська правда".

Офіс - у якому працюватиме можливо лише одна ключова людина - задумують як центр, що допомагатиме норвезьким компаніям, ознайомитися з усіма доступними інструментами і налагодити зв'язки для початку роботи в Україні.

Офіс буде координувати роботу з норвезьким посольством та іншими партнерами з Північної Європи.

Міністерка торгівлі і промисловості Цецилія Міркур зазначила, що Норвегія ставить за мету запустити такий офіс якнайшвидше і зараз розмірковує, як найкраще організувати його роботу.

"Бізнес-спільнота хотіла, щоби на місці у Києві була людина, яка може забезпечувати підтримку та координацію зусиль норвезького бізнесу... Це буде важливим доповненням до усієї хорошої роботи, яку вже зробили норвезькі підприємці для України", - зазначила міністерка.

У відомстві нагадали, що у вересні до Києва разом з міністеркою Міркур приїздила велика делегація представників норвезького бізнесу, а також Норвегія мала дуже велику бізнес-делегацію на конференції щодо відбудови України у Варшаві.

Наприкінці листопада партії парламенту Норвегії підтримали рішення про збільшення підтримки України до 35 мільярдів норвезьких крон ($3,16 мільярда) у 2025 році.

Також Норвегія обіцяє розмістити у Польщі винищувачі F-35 та системи ППО NASAMS для захисту аеропорту Жешува, який є ключовим логістичним вузлом для перевезення західної допомоги в Україну.
Ключові теги: Норвегія
 

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