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У 2024 році Сили оборони України отримали 6 тисяч далекобійних дронів
Українські Сили оборони отримали понад 6 тисяч далекобійних ударних дронів. з початку 2024 року, зокрема «Лютий», Firepoint та інші моделі.
Їх активно використовують для глибинних ударів на території Росії. Більшість безпілотників залишаються засекреченими, але про найвідоміший дрон «Лютий» - відомо вже чимало.
Цей ударний безпілотник вперше був застосований 3 травня 2023 року для атаки на нафтобазу в селі Волна на Таманському півострові. Тоді це був єдиний екземпляр, використаний експериментально для оцінки здатності уражати ціли в глибокому тилі противника. Сьогодні «Лютий» успішно виконує місії.
Безпілотник має інтегральний двобалковий низькоплановий дизайн зі скловолокном, армованим металевою сіткою. Його бойова частина може важити до 75 кг. Завдяки потужному двигуну з трьома пропелерними штовхальним гвинтом «Лютий» запускається зі злітно-посадкової смуги або якісного дорожнього покриття, забезпечуючи точне пошкодження важливих об'єктів країни-агресора.
Конструкція безпілотного літака для спрощення логістики передбачає розбирання на окремі основні деталі.
Що цікаво, до Сил оборони надійшло також понад 40 000 розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 «нічних», а також 5 000 розвідувальних БпЛА літакового типу, таких як Shark, ГОР і "Фурія". Крім того, поставлено понад 2 000 багаторазових ударних БпЛА, таких як Nemesis, Кажан, Вампір, а також понад 5 000 FPV-коптерів багаторазового використання.
Нагадаємо, що у листопаді Володимир Зеленський заявив, що у 2025 році Україна планує виробити щонайменше 30 000 далекобійних дронів.
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