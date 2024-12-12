Економіка України демонструє дуже високу стійкість - австрійський експерт

Українська економіка демонструє дуже високу стійкість, але ключовим лишається продовження підтримки з боку міжнародних партнерів.

Про це в коментарі власному кореспонденту Укрінформу сказав директор Австрійського інституту економічних досліджень Габріель Фельбермайр.

"Україна знову і знову дивує нас тим, наскільки вона стійка. Наприклад, показники експорту виробників автокомпонентів у Західній Україні - це просто неймовірно", - прокоментував один з провідних економістів Австрії ситуацію.

Також він указав на великі обсяги експорту зерна Чорним морем, який Україна здійснює попри намагання РФ установити блокаду.

"Україна, безумовно, демонструє дуже високу стійкість, попри все, що відбувається в країні", - підкреслив Фельбермайр.

Водночас, за його словами, макрофінансова ситуація в Україні не виглядає обнадійливою, і ключовим питанням є продовження економічної допомоги з боку партнерів України. "Все залежить від того, яким буде подальший розвиток війни. І тут дуже багато залежить від того, що відбувається в США", - зазначив директор Австрійського інституту економічних досліджень.

Важливим питанням, зауважив він, залишається боротьба з корупцією в Україні: "Потрібно зробити набагато більше і встановити набагато більшу довіру із зовнішнім світом".

Коментуючи ситуацію в російській економіці, Фельбермайр указав на те, що, попри нинішню відносну стабільність у довгостроковій перспективі у РФ очікуються значні проблеми.

"Воєнна економіка означає, що люди працюють над створенням танків і ракет замість виробляти меблі, одяг або продукти харчування. Частина економіки РФ працює не на користь росіян, а натомість виробляє озброєння, яке потім вибухає в Україні. І це не є корисною економікою", - заявив він.

За словами економіста, щоб зробити санкції Заходу проти РФ ефективнішими, потрібно, аби їх підтримали інші країни, зокрема КНР, Індія, Туреччина.

Поруч з цим, додав Фельбермайр, європейські країни ще мають можливості для посилення санкції, зокрема щодо ембарго на імпорт російських товарів, наприклад, металів та природного газу.