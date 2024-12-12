Фінансові новини
- |
- 12.12.24
- |
- 11:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Оператор тилу» оголосив тендери на понад 34 мільярди
09:24 12.12.2024 |
Закупівельна агенція Міністерства оборони України - "Державний оператор тилу" - оголосила тендери на закупівлю тилового майна на 34,2 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
Зокрема, ініційовані торги щодо продуктів харчування на 24.4 млрд грн, речового майна - на 9,5 млрд грн та пально-мастильних матеріалів - на 314,7 млн грн.
"Загалом в 2025 році плануємо спрямувати на тилове майно понад 67 млрд грн. Приблизно на половину цього бюджету вже оголосили закупівлі. У розпал війни ми не можемо дозволити собі жодних зволікань. Завчасне контрактування - це гарантія того, що Збройні Сили України будуть забезпечені всім необхідним", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Своєю чергою директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський зазначив, що прогнозовані закупівельні процедури та достатній час на їх проведення дозволять українському бізнесу якісно виконати великі об'єми замовлень.
"До кінця цього року в системі Prozorro пройдуть торги на закупівлю 550 тис. пар літніх черевиків та 1 млн костюмів літніх польових, що дозволить завчасно підготуватися до весняно-літнього періоду", - повідомив Канєвський.
Наприкінці листопада повідомлялося, що "Державний оператор тилу" розпочав закупівлі продуктів для військових на перше півріччя 2025 року. Добова вартість харчування для одного бійця становитиме 155 грн, що на 15,6 грн більше, ніж цьогоріч.
Раніше стало відомо, що "Державний оператор тилу" планує опублікувати на своєму сайті список постачальників, до яких застосовані обмежувальні заходи.
До того повідомлялося, що "Державний оператор тилу" розробив обмежувальні заходи для постачальників, які не виконують свої зобов'язання за укладеними договорами.
Перед тим стало відомо, що "Державний оператор тилу" ініціюватиме підвищення розміру штрафів за постачання неякісної продукції для Збройних Сил України до 100% її вартості.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг – Гетманцев
ТОП-НОВИНИ
|Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу
|У Мінфіні запевняють, що бюджету на оборону вистачить на весь 2025 рік
|Що відомо про ракету «Рута», про випробування якої повідомлено офіційно: характеристики та можливості
|Парламент Канади затвердив допомогу Україні на 764 млн канадських доларів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|У 2024 році Сили оборони України отримали 6 тисяч далекобійних дронів
|Із початку року морські порти України обробили 91,1 мільйона тонн вантажів
|Економіка України демонструє дуже високу стійкість - австрійський експерт
|В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року, але без податкових пільг – Гетманцев
|«Оператор тилу» оголосив тендери на понад 34 мільярди
|МТСБУ оголосив відбір СТО для акредитації
Бізнес
|Amazon запускає продаж автомобілів: нові моделі Hyundai вже доступні на платформі
|Google створила квантовий чип з «проривними» досягненнями - обчислення займають 5 хвилин замість 10 септильйонів років
|OpenAI запускає підписку ChatGPT Pro за $200 на місяць з новою просунутою моделлю o1
|Платформа X зробила свій чат-бот Grok AI безкоштовним для всіх користувачів
|Xiaomi готує до випуску електропозашляховик YU7 з потужністю 508 кВт
|Австралійська біотехнологічна компанія оголосила про новий препарат для лікування деменції
|Mercedes-Benz запускає метод фарбування автомобілів PixelPaint - аналог струменевого друку для індивідуальних замовлень