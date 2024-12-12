Шмигаль назвав сім перспективних галузей для співпраці України та країн ЄС

Від співпраці з Україною європейські країни можуть отримати стратегічні вигоди у ключових галузях, зокрема в енергетиці та обороні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі.

"Для Німеччини та усієї Європи Україна є полем широких можливостей. Це - обопільний рух, коли німецький бізнес інвестує в нашу економіку та отримує не лише прибуток, а й стратегічні вигоди у ключових галузях. Перша стратегічна вигода - це критична сировина. В українських надрах наявний 21 елемент з 30 визначених Європою як критична сировина - літій, графіт, кобальт, титан тощо. Сьогодні Німеччина потребує стабільних поставок металів та рідкоземельних елементів для розвитку свого виробництва. Цей попит із часом лише зростатиме. Україна здатна його задовольнити й, таким чином, дати імпульс для зростання німецької економіки. Ми можемо стати частиною єдиних з ЄС промислових ланцюгів видобування, переробки та постачання", - сказав він.

За словами Шмигаля, другою стратегічною вигодою для Європи є безпека та оборона.

"Україна має велику армію, у якої є унікальний бойовий досвід сучасної війни і яка вже воює за стандартами НАТО. Зараз наша армія прикриває східний фланг Європи та робитиме це надалі. Наше збройне виробництво набирає обертів, спроможність українського ОПК вже на 2025 рік становить близько 30 млрд доларів", - підкреслив він.

Прем'єр додав, що з Німеччиною Україна має найбільше спільних підприємств в оборонній галузі. Йдеться про проєкти з ремонту та обслуговування бронетехніки й танків, виробництва БМП, систем ППО, ракет до них. Також наявні проєкти з виробництва гранатометів та протитанкових мін. За словами українського політика, цей напрям має широкі перспективи.

"Наш ОПК - 800 підприємств та понад 300 тис. працівників, виробничі майданчики, висококласні спеціалісти, можливість виробляти широку лінійку озброєння. Все це працюватиме на нашу спільну безпеку", - підкреслив він.

Глава уряду також зазначив, що перспективною є співпраця у секторі цифрових технологій і кіберзахист.

"Ми маємо досвід побудови цифрової держави 21 ст., готові ділитися із нашими німецькими партнерами. Україна посідає друге місце за кількістю компаній з ШІ серед країн Центральної та Східної Європи", - сказав Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що уряд планує довести частку інноваційних продуктів у ВВП країни до 15-20%

Четверта стратегічна вигода у співпраці країн ЄС та України - в галузі українського агросектору.

"Ми вже годуємо 400 млн людей по всьому світові, а можемо нагодувати понад 600 млн. Це гарантує продовольчу безпеку в ризикованих регіонах Африки та Південно-Східної Азії, ми допоможемо знизити міграційний тиск на Європу та будемо сприяти соціальній стабільності в країнах ЄС", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що п'ятою вигодою є енергетика України. Він висловив вдячність уряду Німеччини за лідерство в енергетичній допомозі.

"Німеччина внесла понад 360 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Додатково 100 млн євро буде спрямовано для відновлення нашої енергосистеми, ще 70 млн євро - на децентралізацію української енергетики", - поінформував він.

Глава українського уряду додав, що після завершення війни Україна має всі можливості бути енергетичним хабом. Йдеться про розвиток атомної генерації та відновлювальних джерел енергії, що допоможе ЄС позбутися російських вуглеводнів. За його словами, особливий потенціал є у виробництві біометану - близько 10 млрд кубічних метрів на рік. Також Україна має найбільші підземні газові сховища в Європі місткістю понад 30 млрд кубометрів, які, на думку Шмигаля, мають стати газовим сейфом Європи.

Шостою стратегічною перевагою прем'єр назвав спільну логістику України та країн ЄС, а сьомою - відновлення.

"Відновлення - амбітний проєкт загальноєвропейського масштабу, де роль бізнесу є ключовою. Відбудова споруд, енергетики, транспортної інфраструктури - це потребує інвестицій. Спрямування заморожених російських активів допоможе нам створити ефективні механізми державно-приватного партнерства", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у Берліні розпочався VII українсько-німецький бізнес-форум за участю голів урядів обох країн.