Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів

Україна та Польща узгодили практичні механізми виконання судових рішень обох країн щодо повернення в Україну незаконно виведених та арештованих коштів.

Про це повідомила в Телеграмі голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума, передає Укрінформ.

«Провела зустріч з керівництвом Національної прокуратури Республіки Польща. Результат: узгодили дорожню карту щодо повернення незаконно виведених та арештованих коштів в Україну. Перший практичний кейс стосується повернення понад $5 млн», - йдеться в повідомленні.

За словами Думи, повернення коштів планується здійснити двома шляхами: як речових доказів або в межах міжнародної правової допомоги. Незважаючи на спроби створення перешкод з боку зацікавлених осіб, обидві країни мають достатньо правових інструментів для успішного завершення процесу.

Також планується активізувати роботу з Офісом Генерального прокурора України щодо надання міжнародної правової допомоги у цій справі.

«Це буде важливий прецедент. Польща стане першою країною, яка на практиці реалізує механізм повернення арештованих коштів з закордонних рахунків. Це продемонструє світові, що такі механізми дійсно працюють», - додала очільниця АРМА.