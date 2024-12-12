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Україна і Польща погодили процедуру повернення арештованих коштів
23:03 11.12.2024 |
Україна та Польща узгодили практичні механізми виконання судових рішень обох країн щодо повернення в Україну незаконно виведених та арештованих коштів.
Про це повідомила в Телеграмі голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума, передає Укрінформ.
«Провела зустріч з керівництвом Національної прокуратури Республіки Польща. Результат: узгодили дорожню карту щодо повернення незаконно виведених та арештованих коштів в Україну. Перший практичний кейс стосується повернення понад $5 млн», - йдеться в повідомленні.
За словами Думи, повернення коштів планується здійснити двома шляхами: як речових доказів або в межах міжнародної правової допомоги. Незважаючи на спроби створення перешкод з боку зацікавлених осіб, обидві країни мають достатньо правових інструментів для успішного завершення процесу.
Також планується активізувати роботу з Офісом Генерального прокурора України щодо надання міжнародної правової допомоги у цій справі.
«Це буде важливий прецедент. Польща стане першою країною, яка на практиці реалізує механізм повернення арештованих коштів з закордонних рахунків. Це продемонструє світові, що такі механізми дійсно працюють», - додала очільниця АРМА.
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