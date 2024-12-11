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АНАЛІТИКА

Більшість приватних виробників озброєння не отримали держконтрактів на 2025 рік

 

75% приватних компаній-виробників озброєння та військової техніки стверджують, що на початок грудня 2024 року державні замовники не ведуть з ними перемовини про постачання на наступний рік.

Про це йдеться у повідомленні Технологічних сил України.

Лише кожен четвертий респондент підтвердив процес перемовин в розрізі держбюджету на 2025 рік з держзамовниками.

"За результатами ми бачимо, що лише одиниці мають вже укладені контракти на наступний рік. Ще менший відсоток тих, хто має перехідні контракти. Відсутність прогнозованого контрактування ставить під загрозу забезпечення армії", - наголошує виконавча директорка ТСУ Катерина Михалко.

Вона пояснює, що якщо Збройним Силам потрібне постачання дронів до червня 2025 року, то зброярі мають бути законтрактовані на їхнє виробництво ще в грудні 2024-го.

За результатами опитування ТСУ, на початок грудня 2024 року підписані перехідні державні контракти на виготовлення й постачання військової техніки мають лише 19% виробників.

Крім цього, ТСУ стверджує, що жодна з опитаних приватних компаній ОПК не вірить, що держава спроможна завантажити їхні виробничі потужності на 100%.
За матеріалами: Економічна правда
 

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