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АНАЛІТИКА

Українські виробники отримають 348 мільйонів грантів на свій розвиток

14:10 11.12.2024 |

Економіка

 

Чергова хвиля грантової програми в межах «Зроблено в Україні» для переробних підприємств визначила своїх переможців - ними стали 75 підприємств, загальна сума фінансування яких становить 348,1 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство економіки України.

«Міністерство економіки вже ухвалило наказ про надання грантів коштом Державного бюджету 15 переможцям цієї хвилі. Разом вони отримають майже 101,6 млн грантів», - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, серед переможців - як відомі підприємства, так і ті, що лише починають свій розвиток. Зокрема, гранти отримають Чернігівська фабрика «Берегиня», що виробляє взуття, компанія «Нормаізол» - виробник ізоляційних матеріалів, та виробничо-комерційна фірма «Лоск», яка спеціалізується на обробці скла та дзеркал.

Серед переможців грантової програми також підприємства агропереробки, виробники будівельних матеріалів тощо. Грантоотримувачі подавали заявки на гранти в розмірі від 2 млн грн до 8 млн грн.

Крім того, Державний центр зайнятості має ухвалити рішення щодо надання грантів решті переможців на суму понад 246,5 млн грн.
 

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