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В Міноборони розповіли про передачу понад мільйона дронів Силам оборони цього року
Міністерство оборони України надасть Силам оборони і безпеки до кінця грудня ще 100 000 безпілотників. Загалом з початку року відомством вже було надано українським захисникам понад 1,2 мільйона дронів різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
В оборонному відомстві зазначили, що серед переданих БПЛА за 11 місяців поточного року були:
* 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 "нічних",
* 5 тисяч розвідувальних БПЛА літакового типу, таких як Shark, "ГОР" і "Фурія",
* 6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші,
* 2 тисячі багаторазових ударних БПЛА, таких як Nemesis, "Кажан", "Вампір",
* 5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання.
* Крім того, поінформували в міністерстві, 1,1 млн FPV-дронів-камікадзе - на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів - було передано Держспецзв'язком.
"До кінця року планується передати ще близько 100 000 безпілотників", - додали в Міноборони.
В міністерстві зазначили, що забезпечення Сил оборони сучасними безпілотниками "залишається пріоритетом, що дозволяє посилювати обороноздатність країни та ефективність бойових дій".
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