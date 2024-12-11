В Міноборони розповіли про передачу понад мільйона дронів Силам оборони цього року

Міністерство оборони України надасть Силам оборони і безпеки до кінця грудня ще 100 000 безпілотників. Загалом з початку року відомством вже було надано українським захисникам понад 1,2 мільйона дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

В оборонному відомстві зазначили, що серед переданих БПЛА за 11 місяців поточного року були:

* 40 тисяч розвідувальних мультироторних дронів, серед яких понад 12 000 "нічних",

* 5 тисяч розвідувальних БПЛА літакового типу, таких як Shark, "ГОР" і "Фурія",

* 6 тисяч одиниць ударних дронів глибинного ураження, серед яких Ан-196 "Лютий", Firepoint та інші,

* 2 тисячі багаторазових ударних БПЛА, таких як Nemesis, "Кажан", "Вампір",

* 5 тисяч FPV-коптерів багаторазового використання.

* Крім того, поінформували в міністерстві, 1,1 млн FPV-дронів-камікадзе - на замовлення Міноборони відповідно до потреб бойових підрозділів - було передано Держспецзв'язком.

"До кінця року планується передати ще близько 100 000 безпілотників", - додали в Міноборони.

В міністерстві зазначили, що забезпечення Сил оборони сучасними безпілотниками "залишається пріоритетом, що дозволяє посилювати обороноздатність країни та ефективність бойових дій".