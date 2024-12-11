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Застосунок «Армія+»: Міноборони анонсує гроші за знищену російську техніку через 72 години
В «Армія+» військові зможуть подавати рапорти про знищення техніки ворога та отримувати обіцяні законом гроші через 72 години після затвердження рапорту.
Про нововведення у застосунку для військових «Армія+» розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Процедура стала найпопулярнішою серед усіх опитувань у програмі, в яких брали учать близько 18 тис. військових.
«Ми почули про проблеми процесу - і вирішили запустити новий сервіс для отримання винагороди. Вже скоро запустимо новий рапорт як важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників».
Послуга дозволить військовослужбовцям швидко та без зайвих бюрократичних процедур подати рапорт про знищення техніки та швидко отримати винагороду. «Судово-юридична газета» з посиланням на Харківський обласний ТЦК нагадує, яка винагорода чекає військових:
* Корабель 1 рангу - 243 600 грн, 2 рангу -182 700 грн, 3 рангу - 121 800 грн, 4 рангу - 97 440 грн
* бойовий літак та зенітно-ракетні комплекси - 121 800 грн, реактивна система
* залпового вогню - 60 900 грн, тактичний ракетний комплекс, військовий літак - 54 810 грн
* танк, наземна артилерія та бойові вертольоти - 48 720 грн
* військовий вертоліт, протитанковий ракетний комплекс - 42 630 грн
* БМП, БТР, БРДМ - 42 630 грн
* іншого літального апарата, оснащеного засобами ураження або спостереження - 36 540 грн тощо
Виплати винагороди за знищення або захоплення техніки регламентується «Порядком виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України», затвердженим наказом Міністерства оборони України від 18.09.2020 року № 340. Крім грошової винагороди на військових також чекають відпустки.
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