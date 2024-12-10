Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%

17:53 10.12.2024 |

Економіка

 

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у листопаді 2024 року, порівняно з листопадом минулого року, зросли на 18,7%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

* на утримання та ремонт житла - на 3,9%,
* на прибирання сміття - на 6,8%,
* на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 11,4%
* на електроенергію - на 63,6%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також стабільні тарифи на водопостачання та каналізацію.

Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%

 

Частковий мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.

Комуналка подорожчала і за 2023 рік. Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у січні 2024 року порівняно із січнем 2023 року зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію. Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6119
  0,1026
 0,25
EUR
 1
 43,8215
  0,0310
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2808  0,08 0,20 41,8750  0,10 0,24
EUR 43,6962  0,11 0,26 44,3935  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,10 0,25 41,6400  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес