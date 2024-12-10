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Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%
17:53 10.12.2024 |
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у листопаді 2024 року, порівняно з листопадом минулого року, зросли на 18,7%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:
* на утримання та ремонт житла - на 3,9%,
* на прибирання сміття - на 6,8%,
* на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 11,4%
* на електроенергію - на 63,6%.
Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення. Також стабільні тарифи на водопостачання та каналізацію.
Частковий мораторій на підвищення тарифів
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води.
З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення в Україні зріс на 63,6% з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год.
Комуналка подорожчала і за 2023 рік. Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у січні 2024 року порівняно із січнем 2023 року зросли на 12,8%. Причиною стало підвищення цін на електроенергію. Кабінет Міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
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