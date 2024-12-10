Інфляція в Україні у листопаді зросла до 1,9%, у річному вимірі до 11,2% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2024 року прискорилося
до 1,9% з 1,8% у жовтні, 1,5% у вересні, 0,6% у серпні, повідомила
Державна служба статистики (Держстат) у вівторок .
Статвідомство нагадало, що у листопаді-2023 споживчі ціни зросли на
0,5%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками листопада-2024 зросла
до 11,2% з 9,7% за підсумками жовтня, 8,6% за підсумками вересня, 7,5%
за підсумками серпня.
Зазначається, що у листопаді-2024 базова інфляція зменшилася до 1,2% з
1,3% у жовтні, 1,7% у вересні. З урахуванням того, що в листопаді-2023
вона дорівнювала 0,3%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками
минулого місяця зросла до 9,3% з 8,3% за підсумками жовтня, 7,3% за
підсумками вересня, та 6,5% за підсумками серпня.
На споживчому ринку у листопаді ціни на продукти харчування та
безалкогольні напої зросли на 3,9%. Найбільше (на 54,6%) подорожчали
яйця. На 13,7-1,5% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти,
олію, масло, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої,
макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Натомість на 1,5% та 1,3%
знизилися ціни на фрукти та цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, що пов'язано із подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.
Одяг та взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, взуття на 2,7%, одяг – на 1,7%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 1,0%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році.
Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції
на 2024 рік із 8,5% до 9,7% та погіршив його на 2025 рік із 6,6% до
6,9%. Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025
р. та її приведення до мети 5% у 2026 році.
Споживчі ціни у листопаді 2024 р., %*
|
|листопад 2024 до жовтня 2024р.
|листопад 2024 р. до грудня 2023 р.
|листопад 2024 до листопада 2023 р.
|січень-листопад 2024 до січня-листопада 2023р.
|Індекс споживчих цін
|1.9
|10.4
|11.2
|6.0
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|3.9
|12.1
|14.3
|4.1
| Продукти харчування
| 4.0
| 12.1
| 14.4
| 3.9
| Хліб та хлібопродукти
| 2.1
| 12.4
| 12.2
| 2.5
| Хліб
| 2.2
| 15.5
| 15.8
| 9.3
| Макаронні вироби
| 1.7
| 9.4
| 8.6
| 2.3
| М'ясо та м'ясопродукти
| 1.0
| 2.2
| 1.9
| 3.0
| Риба та рибопродукти
| 1.5
| 10.3
| 11.1
| 6.6
| Молоко
| 5.6
| 14.0
| 16.6
| 10.2
| Сир та м'який сир
| 3.7
| 12.9
| 14.6
| 9.3
| Яйця
| 54.6
| 14.8
| 30.6
| -20.7
| Масло вершкове
| 5.2
| 27.3
| 30.7
| 17.9
| Олія соняшникова
| 5.0
| 15.0
| 12.5
| -8.4
| Фрукти
| -1.5
| 16.3
| 24.7
| 11.1
| Овочі
| 13.7
| 43.0
| 62.9
| 6.2
| Цукор
| -1.3
| -0.1
| -3.6
| -8.3
| Безалкогольні напої
| 1.9
| 12.4
| 12.1
| 7.1
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1.3
|11.0
|11.1
|8.7
|Одяг та взуття
|-2.2
|-0.5
|-3.9
|-5.6
| Одяг
| 1.3
| 1.6
| -5.1
| -6.0
| Взуття
| 1.1
| 1.5
| -4.7
| -5.9
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива
|0.2
|18.8
|18.7
|16.1
| Утримання та ремонт житла
| -0.2
| 4.3
| 3.9
| 3.7
| Водопостачання
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| -0.1
| Прибирання сміття
| 1.0
| 6.8
| 6.8
| 4.0
| Каналізація
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| Утримання будинків та прибудинкових територій
| 1.1
| 11.1
| 11.4
| 7.5
| Електроенергія
| 0.0
| 63.6
| 63.6
| 65.6
| Природний газ
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| Гаряча вода, опалення
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточний утримання житла
|0.3
|2.1
|1.4
|-0.2
|Охорона здоров'я
|0.6
|11.5
|12.6
|10.4
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
| 0.6
| 12.0
| 13.3
| 10.4
| Амбулаторні послуги
| 1.0
| 13.8
| 14.9
| 13.1
|Транспорт
|0.0
|6.5
|4.7
|7.2
| Паливо та олії
| -0.8
| 4.8
| 0.6
| 10.3
| Транспортні послуги
| 1,1
| 7,6
| 8,2
| 7,9
| Пасажирський залізничний транспорт
| -0,3
| 5,6
| 4,4
| 0,9
| Пасажирський автодорожній транспорт
| 1,1
| 7,8
| 8,4
| 8,5
|Зв'язок
|0,0
|5,0
|4,7
|1,9
|Відпочинок та культура
|0,2
|0,8
|0,2
|-1,5
|Освіта
|0,1
|11,9
|12,0
|11,9
|Ресторани та готелі
|1,3
|11,3
|12,1
|11,5
|Різні товари та послуги
|3,0
|5,0
|9,0
|9,0
*
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською
Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.