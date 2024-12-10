Інфляція в Україні у листопаді зросла до 1,9%, у річному вимірі до 11,2% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2024 року прискорилося до 1,9% з 1,8% у жовтні, 1,5% у вересні, 0,6% у серпні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у вівторок .

Статвідомство нагадало, що у листопаді-2023 споживчі ціни зросли на 0,5%, тому у річному вимірі інфляція за підсумками листопада-2024 зросла до 11,2% з 9,7% за підсумками жовтня, 8,6% за підсумками вересня, 7,5% за підсумками серпня.

Зазначається, що у листопаді-2024 базова інфляція зменшилася до 1,2% з 1,3% у жовтні, 1,7% у вересні. З урахуванням того, що в листопаді-2023 вона дорівнювала 0,3%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 9,3% з 8,3% за підсумками жовтня, 7,3% за підсумками вересня, та 6,5% за підсумками серпня.

На споживчому ринку у листопаді ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,9%. Найбільше (на 54,6%) подорожчали яйця. На 13,7-1,5% зросли ціни на овочі, молоко та молочні продукти, олію, масло, продукти переробки зернових, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Натомість на 1,5% та 1,3% знизилися ціни на фрукти та цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, що пов'язано із подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, взуття на 2,7%, одяг – на 1,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,6% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 1,0%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% із 10,0% у 2021 році.

Національний банк України наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7% та погіршив його на 2025 рік із 6,6% до 6,9%. Прогноз НБУ передбачає зниження інфляції до 6,9% наприкінці 2025 р. та її приведення до мети 5% у 2026 році.



Споживчі ціни у листопаді 2024 р., %*

листопад 2024 до жовтня 2024р. листопад 2024 р. до грудня 2023 р. листопад 2024 до листопада 2023 р. січень-листопад 2024 до січня-листопада 2023р. Індекс споживчих цін 1.9 10.4 11.2 6.0 Продукти харчування та безалкогольні напої 3.9 12.1 14.3 4.1 Продукти харчування 4.0 12.1 14.4 3.9 Хліб та хлібопродукти 2.1 12.4 12.2 2.5 Хліб 2.2 15.5 15.8 9.3 Макаронні вироби 1.7 9.4 8.6 2.3 М'ясо та м'ясопродукти 1.0 2.2 1.9 3.0 Риба та рибопродукти 1.5 10.3 11.1 6.6 Молоко 5.6 14.0 16.6 10.2 Сир та м'який сир 3.7 12.9 14.6 9.3 Яйця 54.6 14.8 30.6 -20.7 Масло вершкове 5.2 27.3 30.7 17.9 Олія соняшникова 5.0 15.0 12.5 -8.4 Фрукти -1.5 16.3 24.7 11.1 Овочі 13.7 43.0 62.9 6.2 Цукор -1.3 -0.1 -3.6 -8.3 Безалкогольні напої 1.9 12.4 12.1 7.1 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1.3 11.0 11.1 8.7 Одяг та взуття -2.2 -0.5 -3.9 -5.6 Одяг 1.3 1.6 -5.1 -6.0 Взуття 1.1 1.5 -4.7 -5.9 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. види палива 0.2 18.8 18.7 16.1 Утримання та ремонт житла -0.2 4.3 3.9 3.7 Водопостачання 0.0 0.0 0.0 -0.1 Прибирання сміття 1.0 6.8 6.8 4.0 Каналізація 0.0 0.0 0.0 0.0 Утримання будинків та прибудинкових територій 1.1 11.1 11.4 7.5 Електроенергія 0.0 63.6 63.6 65.6 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточний утримання житла 0.3 2.1 1.4 -0.2 Охорона здоров'я 0.6 11.5 12.6 10.4 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.6 12.0 13.3 10.4 Амбулаторні послуги 1.0 13.8 14.9 13.1 Транспорт 0.0 6.5 4.7 7.2 Паливо та олії -0.8 4.8 0.6 10.3 Транспортні послуги 1,1 7,6 8,2 7,9 Пасажирський залізничний транспорт -0,3 5,6 4,4 0,9 Пасажирський автодорожній транспорт 1,1 7,8 8,4 8,5 Зв'язок 0,0 5,0 4,7 1,9 Відпочинок та культура 0,2 0,8 0,2 -1,5 Освіта 0,1 11,9 12,0 11,9 Ресторани та готелі 1,3 11,3 12,1 11,5 Різні товари та послуги 3,0 5,0 9,0 9,0

* Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.